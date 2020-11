Milenijci, naprijed, vaše je vrijeme... Borussia ima blago u svojim redovima

Nogomet i njegovo tržište s godinama su se drastično promijenili. Pa je, recimo, Cristiano Ronaldo 2009. iz Manchester Uniteda prešao u Real za 94 milijuna eura. Tolika je bila njegova vrijednost kada je imao 24 godine... Sad se procjenjuje da će najvredniji današnji mladi igrač Alphonso Davies dostići cijenu od 180 milijuna eura, a tek mu je 20 godina.

Nogometni institut CIES, koji statistički analizira vrijednost igrača i trendove na tržištu, zato se baš pozabavio mladima zvijezdama i njihovim vrijednostima. Izbacio je listu najskupljih mladih igrača rođenih 2000. godine i kasnije. Zanimljivo je da prvih deset igrača zajedno vrijedi više od milijardu eura.

Statistika najjačih liga Europe

To što listu predvodi mladi bek Bayerna nije čudo. On je s bavarskim klubom prošle sezone osvojio trostruku krunu – prvenstvo, Njemački kup i Ligu prvaka. U Bayern je došao u srpnju 2019. iz Vancouvera i očarao nogometnu javnost. Ove je sezone upisao osam nastupa. Posjeduje nevjerojatnu agilnost i brzinu. Ljetos je postavio novi apsolutni rekord njemačkog prvenstva po postignutoj brzini na travnjaku. Kanađaninu je izmjerena brzina od 36,51 kilometar na sat čime je srušio prijašnji rekord koji je postavio igrač Borussije iz Dortmunda Achraf Hakimi, 36 km/h. Davis je, inače, i jedini branič na ovoj Ciesovoj listi.

Jadon Sancho i Erling Haland iz Borussije također odlično kotiraju, oni su već sada svjetske zvijezde i na ovoj listi drže drugo i treće mjesto.

Ciesova lista rađena je na temelju igrača koji igraju u pet najjačih europskih liga, a među njima su dvanaestorica koji su trenutačno procijenjeni na više od 50 milijuna eura, dok za šestoricu iznos premašuje sto milijuna. Među sto najskupljih su i dvojica rođena 2003. godine.

To su Jude Bellingham (Borussia, Dortmund, 44 milijuna eura) i Florian Wirtz (Bayer, Leverkusen, 16 milijuna eura). Bellingham je na čelu ljestvice nogometaša koji još nisu igrali za nacionalnu momčad, ispred Benoîta Badiashilea (Monaco, 40 milijuna eura).

Kakva bi to lista bila da nema nekoga tko predstavlja Barcelonu. Tu je zato Ansu Fati, a prema CIES-ovu logaritmu, njegova je vrijednost 123 milijuna eura. Prije nešto više od tjedan dana napunio je 18 godina, već je jedan od najtraženijih i svi mu predviđaju veliku budućnost. No, nažalost, u 9. kolu Primere ozlijedio se u utakmici s Betisom i čeka ga višemjesečni oporavak. Prije no što je zadobio rupturu meniska lijevog koljena, igrao je u deset utakmica Barcelone ove sezone, zabio je pet golova i četiri puta asistirao suigračima za gol. Nije to mala stvar za tinejdžera koji trči uz bok Lionela Messija.

Top pet zatvara Mason Greenwood, igrač Manchester Uniteda vrijedan 115,3 milijuna eura.

– On je fantastičan dečko i sjajno je raditi s njim. Nikad ne kasni na trening, nikada nema problema s njim na travnjaku. Uvijek dolazi na vrijeme. Mislim da u klubu imamo sjajnu evidenciju, tradiciju i povijest dovođenja igrača. To znači da od početka imaju dobre navike, vjerujemo im, a oni se mogu izraziti. Mason je prošao kroz naš program i učinio je to fantastično. Siguran sam da će uspjeti – rekao je trener Crvenih vragova Ole Gunnar Solskjær.

Srušio rekord Fabregasa

Top deset čini Ferran Torres iz Manchester Cityja (106 milijuna eura). Taj 20-godišnji Španjolac dijete je Valencije u kojoj je prošao sve kategorije, a u City je došao ove godine početkom kolovoza. Na Otoku se dobro snalazi jer već ima 10 nastupa i zabio je četiri gola.

Bukayo Saka njegov je ligaški suparnik iz Arsenala (95,8 milijuna eura) i dečko koji se nalazi na sedmom mjestu CIES-sova popisa najskupljih mladih igrača.

Vratar Emiliano Martinez za njega kaže da je vrhunski igrač.

– Saka (i Martinelli) buduće su zvijezde, ne samo Arsenala nego i Premijerne lige.

Saka je imao rekordnu sezonu u Arsenalu, bio je prvi asistent prošle sezone kao tinejdžer. Prethodni rekord držao je Cesc Fabregas iz sezone 2006./07. Španjolac je 10 puta asistirao u svim natjecanjima. Saka 11 puta prošle sezone. Dodajmo da je igrao na tri od četiri različite pozicije, uključujući i kao bek, što je također vrlo impresivan rekord.

Mjesto u prvih deset ima i Juventusov igrač Dejan Kuluševski (75,1 milijun eura). Nakon što je 2016. napustio Brommu, Šveđanin makedonskih korijena, otišao je u Italjiu i ondje izučava zanat i danas. Vrtio se između Atalante i Parme, a na kraju je završio u Juventusu. Igra uz bok Cristianu Ronaldu. Odmah se svidio treneru Andrei Pirlu jer je zabio u svom debiju. Prije mjesec i pol dana bio je strijelac u dvoboju sa Sampdorijom.

Phil Foden “zločesti je dečko” iz Manchester Cityja (70,3 milijuna eura). Sve donedavno bio je izbačen iz engleske reprezentacije jer je nakon dvoboja s Islandom s Masonom Greenwoodom prekršio protokole vezane za koronavirus. Islandski mediji objavili su da je spomenuti dvojac pozvao u svoju sobu dvije Islanđanke, ali Gareth Southgate to je demantirao. Bilo kako bilo, Foden je vraćen u reprezentaciju. Prošao je mlade Cityjeve kategorije i od 2017. je u seniorskoj momčadi.

Na desetom mjestu liste je Rodrygo Goes (69,9 milijuna eura), suigrač Luke Modrića u Realu. Za njega je dovoljno reći da je s 18 godina i 301 danom u Ligi prvaka postigao hat-trick protiv Galatasaraya. I to savršen – lijevom nogom, glavom i desnom nogom. On je i prvi igrač rođen u 21. stoljeću koji je zabio u skupini LP-a.

Zanimljivo, na popisu je i jedan hrvatski nogometaš. Branič U-21 reprezentacije i Atalantine momčadi Boško Šutalo procijenjen je na 7,8 milijuna eura.

Borussia se može pohvaliti da u svojim redovima posjeduje pravo blago jer od deset najskupljih ima dvojicu igrača. Jadon Sancho na drugom je mjestu (125,6 milijuna eura), a Erling Haland na četvrtom (120,3 milijuna eura) i obojica su se već dokazali na nogometnoj sceni.

O mladom 20-godišnjem Norvežaninu već su ispjevane ode. Od onih kako se borio u Ligi prvaka sa Salzburgom pa i Borussijom za koje je postigao i 10 europskih pogodaka (bolji je u prošloj sezoni bio samo Robert Lewandowski s 15), do toga koliko je snažan i kvalitetan.Ove je sezone za momčad iz Dortmunda nastupio 11 puta i postigao isto toliko pogodaka.– Haland je ostavio velik utjecaj kada je došao. Imamo nekoga tko može držati loptu i povezivati ​​se s ostalima – kaže o Norvežaninu Jadon Sancho, drugi igrač u žutom dresu. On je u Borussiju došao iz omladinskog pogona Manchester Cityja 2017. godine

– Puno je ljudi bilo sumnjičavo čudeći se što napuštatam City, ali jednostavno sam osjećao da je pravo vrijeme za mene, pogotovo nakon Eura. U Njemačkoj postoji nekoliko stvari na kojima još moram poraditi. Ponekad zakasnim na trening jer imam problema sa spavanjem – kaže taj 20-godišnjak.