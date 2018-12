Messi ili Ronaldo? Ne, ja sam najbolji, daleko najbolji

Svijet i dalje treba Zlatana. Riječi su to koje je izrekao Zlatan Ibrahimović. Riječi koje ga uvelike opisuju kao osobu čiji je izvor snage upravo afekcija javnosti. A ona je na iznimnom nivou otkako 37-godišnja švedska i svjetska nogometna legenda igra u Sjedinjenim Američkim Državama.

Tamo se dodatno pronašao i uvjerljivo je najveća zvijezda koja je dosad igrala u MLS ligi. Odnosno, uvjerljivo je najpopularnija nogometna zvijezda koja je tamo igrala.

No, ni njegova veličina nije pomogla da Los Angeles Galaxy postigbne značajniji rezultat. Klub je bio sedmi u Zapadnoj konferenciji i 13. ukupno nakon osnovnog dijela sezone pa od ulaska u doigravanje ništa nije bilo, a samim time se sezona označava bezuspješnom.

Istodobno, LA Galaxy nikad nije zabilježio toliku zaradu od ulaznica i prodaje dresova. Zato je u studenome klub procijenjen na 320 milijuna američkih dolara. Samo je Atlanta ispred, za deset milijuna dolara. Zna se zbog koga Galaxy toliko dobro stoji financijski posljednjih mjeseci.

- Neće on u Milan, želi ostati u LA-u i koncentrirati se na privatne poslove i sljedeću sezonu - govore njemu bliske osobe medijima i rastužuju silne fanove koji su se radovali što bi proljetni dio sezone Ibra mogao odraditi u Europi.

Ipak, svjestan da bi se mogao ozlijediti i kompromitirati planove koje ima u SAD-u, bira ostanak preko bare. Također, nije da sve što radi tamo jest uživanje u slavi. Čovjek je zabio 22 gola u 27 utakmica i bio drugi strijelac lige, no pridao je uspjesima i deset asistencija, kao i činjenicu da su njegovi dresovi najprodavaniji u 2018. godini.

- To je tek početak, sljedeće godine bit ću još bolji. Mirovina? Ne razmišljam još o njoj - kazao je Ibra.

Naravno, američki mediji su poludjeli, kao i Amerikanci. Iako ih ne zanima nogomet, idu gledati njega.

Ono što je LeBron James u košarci, to je on u nogometu. A nogomet je u SAD-u sve, samo ne najbitnija sporedna stvar na svijetu. Zlatan je prepoznao američki mentalitet, nije propustio pojaviti se u svim najgledanijim emisijama, na društvenim mrežama je stalno aktivan i kad još uza sve na travnjaku zabija spektakularne golove, postaje kao lavina, samo veći i moćniji. Zato se FourFourTwo odlučio otići do Los Angelesa pa čuti Zlatana osobno kako komentira jednu podosta ludu godinu iza sebe.

- Možemo li intervju obaviti ovako?

Nakon pitanja, skinuo je majicu i smjestio se u luksuznom podrumu Galaxyjeva stadiona StubHub.

- Gdje ćemo onda postaviti mikrofon?

- Na moj nos... Šalim se. Ovaj intervju je za naslovnicu, zar ne? Ako nije, da odmah završimo. Jer, znate i sami, ako želite nove čitatelje, morate im ponuditi mene u prvom planu.

Za nos se šalio, za naslovnicu nije. Svjestan je svoje vrijednosti, kao i FTT, koji je samo jednom prije imao MLS igrača na naslovnici. Riječ je o Davidu Beckhamu. Zvijezdi bez premca, no i zvijezdi koja nije uz sebe vezala kontroverzu, donosila show tog tipa i zapravo pogodila u srž američkog mentaliteta.

Nakon uvoda u njegovu stilu, razgovor je krenuo u ozbiljnijem smjeru.

- Glavna stvar je da koljeno nije popustilo, izdržalo je sve napore i ostao sam zdrav. A nisam se suzdržavao, trenirao sam žestoko, u klubu i privatno. Mislim da sam samo jedan trening propustio. U sljedećoj sezoni želim momčadi dati više pa da osvojimo trofeje i razveselimo navijače. Jako se lijepo ovdje osjećam i želim ljudima vratiti za takav odnos. Hvala svima još jednom i ovim putem.

Te riječi bitno su drukčije od nastupa uoči dolaska u LA. Naime, kad je transfer službeno potvrđen, na velikom reklamnom panou u gradu osvanula je poruka “Dragi Los Angeles, nema na čemu”. Tad su ga uočili i svi oni koji nogomet uopće ne prate, a to i jest ciljana publika, do koje Ibra svojim ponašanjem svakako može doći.

- Da, znao sam da će to pobuditi interes, ali realno, dao sam Los Angelesu najveći dar - sebe.

Moćna izjava jer ovog ljeta je u LA došao i LeBron James!

- Gledajte, došao sam uz potres, doslovno. Čim sam izišao iz zrakoplova, LA je pogodio potres. Trebam li što dodati?

Zarazni osmijeh prolomio se prostorijom i podsjetio zašto se Zlatan toliko uvuče pod kožu medijima, javnosti, suigračima, svima! Ipak, kako to da se toliko dobro snašao i kako je toliko motiviran? Naime, već u debiju zabio je dva gola i režirao povratak od 0:3 do 4:3. Tad je bilo gotovo, LA je postao potpuno zaražen.

- Kad se osjećam dobro izvan travnjaka, dobar sam i na travnjaku. A u LA-u sam se pobrinuo da obitelji i meni ništa ne nedostaje, to mi je bilo najbitnije. I nakon toga sam se okrenuo svom poslu. I ne radim ga dobro. Radim ga fantastično!

Lažna skromnost nikad nije bila dijelom njegove osobnosti. Primjerice, jasno je to i kad ga se pita o činjenici da nikad nije dobio neku od najznačajnijih individualnih nagrada, iako je 2013. bio tome jako blizu.

- Ne trebaju mi nagrade da bih znao koliko sam dobar. Znam to i sam, znam da sam najbolji.

Bolji od Ronalda i Messija?

- Da, bolji od svih. Daleko bolji. Nema kompletnijeg golgetera od mene. Nitko ne može što i ja, a da ima takvu fizičku konstituciju. Ako nađete takvog, javite mi. Naravno, znam da mi je uteg što nisam osvojio Ligu prvaka, to se broji kod individualnih nagrada, ali što se tiče igre, nema boljeg od mene.

Čak i danas u 38. godini?

- Godine sam prestao brojiti nakon što sam navršio 30. I mogu vam reći da još uvijek isporučujem na terenu. To mi je bitno, a ne jesam li najbolji ili ne. Bitno mi je što još prije utakmica osjećam nervozu i strast. Kad izgubim taj osjećaj, znat ću da je kraj.

Time je zapravo dao odgovor o mirovini. I dok je otprije poznato da Ibra svoje uspjehe i način ponašanja povezuje s teškim odrastanjem u Malmöu, manje je poznato da “odrasta” u glavnom gradu šoubiznisa na svijetu. Jer, toliko je popularan da se često čuju šale i da bi mogao oteti fotelju Donaldu Trumpu.

- Da sam došao prije deset godina, već bih bio predsjednik! Samo, politika me ne zanima. Glumiti u filmu da. Mogu biti junak ili negativac, snalazim se u obje uloge.

Jednako tako se snalazio i u svakoj od uloga koju je imao tijekom karijere, osim one u Barceloni. Opisao je i taj detalj, kao i neke druge.

- U svim ligama sam uživao, a mogu vam reći jedino da je engleska dosta precijenjena, no nećete uspjeti ako ne možete izdržati tempo. Barcelona? O tome sve znate. Problem nikad nije bio u meni.

Naravno da nije, Ibra je najveći. Ili će barem na to spremno podsjetiti sve oko sebe. Kao i Muhamed Ali, njegov idol. Ne samo u sportskom smislu, već i kao čovjek. Možda na kraju priče zapravo u tome i leži tajna njegova američkog uspjeha, ponašati se kao možda najveći šoumen u povijesti američkog sporta...