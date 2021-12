Mektić: 'Nadali smo se jednom bodu i da će nas ubaciti u vatru, ali Rusi su bili prejaki'

S drugim i petim tenisačem u sastavu Rusija je bila najveći favorit ovogodišnjeg završnog turnira Davisova kupa i na kraju se ta kvaliteta pokazala presudnom. Hrvatski su tenisači najprije u Torinu a potom u Madridu nanizali lijepi niz pothvata - pobijedili su Australiju s 3:0, Mađarsku s 2:1, Italiju s 2:1 i Srbiju s 2:1 - ali u srazu s Rusima ostali su zamalo kratki.

I Borna Gojo i Marin Čilić pružili su odličnu igru, i borili su se do kraja, ne može im se ništa zamjeriti, ali suparnici su bili za nijansu bolji. Pa, kako su Rusi već nakon pojedinačnih dvoboja osigurali naslov, parovi se nisu ni igrali...

U dvoboju Andreja Rubljova, petog tenisača na ATP listi, i Goje, 279. tenisača svijeta, prva je dionica odlučena nakon breaka u sedmom gemu. No, u drugom je setu Borna zaigrao još bolje, odlično je servirao i nije dopustio suparniku da mu oduzme servis. U tie-breaku se našao na dva poena od seta (vodio je s 5:4), no Rubljov je nakon toga ipak našao put do pobjede sa 6:4, 7:6 (5) i do prvog boda za Rusiju. Podatak da je Rubljov zaradio 92 posto poena na svom prvom servisu (36 od 39) rječito govori o preciznosti i snazi 24-godišnjeg Rusa.

Rubljov pohvalio Goju

- Borna je igrao nevjerojatno, i danas i tijekom cijelog turnira, i za mene je ovo bio težak meč, igrao sam pod velikim pritiskom - pohvalio je Goju Rubljov, dodavši: - Sretan sam zbog momčadi više nego zbog sebe.

Čilić je u dvoboju s Andrejem Medvjedovom pružio jednu od svojih najboljih partija ove godine, bila ga je milina gledati onako rastrčanog i borbenog, ali i Rus je odigrao na svojoj razini, čak i više od toga. U tie-breaku prvog seta naš je tenisač imao prednost od 4:2 i poslije 5:4, no ni to nije bilo dovoljno da se Rusima oduzme prvi set.

U nastavku je Čilić izgubio servis u četvrtom gemu, što je odlični Rus znao na kraju pretvoriti u pobjedu sa 7:6 (7), 6:2 i donijeti veliko slavlje svojoj reprezentaciji. Njegovu izborniku Šamilu Tarpiševu (koji je un ruskom tenisu i više od izbornika) bila je to 66. pobjeda u 101. meču i po tome je svjetski rekorder.

Čilić je nakon dvoboja ovako objasnio razloge svog poraza:

- Završio sam sezonu ranije, imao i malu stanku, dok su Rusi nastupili na završnom Mastersu i ostali su u natjecateljskom ritmu. No, preponosni smo na cijeli turnir, ova dva tjedna bila su fantastična. Na kraju moramo čestitati Rusima, uistinu su sjajna momčad - kazao je naš prvi reket.

Iako su odmah nakon meča bili vidljivo razočarani, naši su igrači već nakon dodjele trofeja bili vidljivo bolje raspoloženi. Na zajedničkom fotografiranju podigli su pesnice u zrak, a Čilić se u prijenosu na HRT-umalo i našalio:

- Za mene je ovo, eto, srebrna godina, nakon olimpijskog srebra s Dodigom, osvojio sam i srebro s reprezentacijom. Žao mi je što nismo postigli barem jednu pobjedu u singlu i tako dali priliku našem sjajnom paru, Mati i Nikoli, ali bit će još prilike. Ostali su neporaženi na ovom turniru - zaključio je Čilić.

I Mektiću i Paviću bilo je žao što nisu dobili priliku, bili su tako dominantni u svim prijašnjim susretima, ali ovaj put ostali su bez posla. Nikola je to ovako prezentirao:

- Nadali smo se jednom bodu i da će nas ubaciti u vatru, bili smo blizu, ali to nije bilo dovoljno. Na kraju moramo biti zadovoljni i drugim mjestom. Rusi su dominirali cijeli turnir i zasluženo su osvojili trofej.

Sličnog je raspoloženja bio i njegov partner Pavić:

- Nismo žalosni, možemo biti presretni jer nitko ovo nije očekivao od nas. Veliki bi rezultat bio i da smo samo prošli skupinu, a ovo je fenomenalno. Svi smo odradili svoj dio posla i svi možemo biti prezadovoljni - istaknuo je Mate.

Rusima treći naslov u povijesti

Izbornik Vedran Martić prilično je mirno proživio finalni dvoboj, kao i cijeli turnir, a na kraju je kratko zaključio:

- Natjecali smo se najbolje što smo mogli, pobijedili smo jake reprezentacije, ali protiv Rusa nam nije išlo. Imali smo dva teška tie-breaka, oba su bila na "knap", ali Rusi su bili prejaki. No, barem smo se izravno kvalificirali za sljedeću godinu - napomenuo je naš izbornik.

Rusima je to treći naslov u povijesti (prije ovoga slavili su i 2002. i 2006.), a 2007. su bili u finalu (i izgubili od Amerikanaca u Portlandu), čime je još jednom potvrđena njihova teniska snaga. O čemu govori i činjenica da su početkom godine osvojili i ATP kup. A kad se tome doda da su i, i tenisačice osvojile Kup Billie Jean King (bivši Fed kup), ruska prevlast u tenisu postaje tim očitija. Na dodjeli trofeja nije svirana ruska himna (nego nešto od Čajkovskoga), jer je Rusija pod sankcijama zbog korištenja dopinga, pa je i nastupila pod imenom RTF (Ruski teniski savez), ali to je neka druga priča..