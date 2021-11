Martić ponosan: "Čilić je set i pol odigrao kao svjetski broj jedan"

I nakon prospavane noći trijumf hrvatskih tenisača nad Australijom s maksimalnih 3:0 nije izgubio na sjaju. Bio je to perfektan početak naše reprezentacije na završnom turniru Davisova kupa u Torinu, čime su i znatno porasli naši izgledi za osvajanje prvog mjesta u skupini i plasman u četvrtfinale.



Izbornik Vedran Martić blistao je od zadovoljstva, a kako i ne bi kad je posao odrađen tako da bolje nije moglo. Jer Australci nisu mačji kašalj, Alex de Minaur je po plasmanu na ATP listi tu negdje kao i Marin Čilić, a Alexei Popyrin čak je za 215 mjesta bolje plasiran od Borne Goje. A mi smo pobjedu osigurali već nakon pojedinačnih dvoboja...



Svi su bili odlični



– Jako sam zadovoljan i sretan. Svi momci odigrali su odlično. Gojo je svladao Popyrina koji čitavu godinu igra na ATP turnirima, ima odlične rezultate i to je za Bornu svakako veliki uspjeh. Marin je set i pol odigrao kao da je svjetski broj jedan. Nakon toga napravio je nekoliko pogrešaka, ali u cjelini je odigrao odličan meč protiv De Minaura. A par Mektić/Pavić pokazao je zašto je najbolji na svijetu, njih su dvojica odigrala gotovo perfektno – pohvalio je svoje izabranike Martić.



Marin Čilić je nakon susreta u šali rekao: "Ja sam danas bio najgori", aludirajući na činjenicu da je samo on izgubio set. Međutim, isto tako za prvih 45 minuta tenisa protiv De Minaura rekao je da je to bilo "najbolje u posljednje dvije–tri godine".



– Tako je – potvrdio je to i izbornik, dodavši: – Takvu dominaciju nad De Minaurom još nisam vidio. Marin je odigrao perfektno i nadam se da će tako i nastaviti, i ovdje u Davisovu kupu, ali i tijekom sljedeće sezone na turnirima kako bi se vratio među desetoricu najboljih, što on i zaslužuje.



Kao što se zna, Martić od rujna ove godine više nije Čilićev trener, ali razišli su se dogovorno i prijateljski, a to je izborniku ostavilo mogućnost da se usredotoči (samo) na reprezentaciju. I plodovi se vide...



Reprezentaciju uz ostalo krasi sjajno ozračje, igrači pomažu i bodre jedan drugoga, pa nas nije iznenadila i sljedeća Čilićeva izjava nakon prvog dana Davisova kupa.



– Borna je još jednom pokazao veliko srce. Postigao je drugu pobjedu u Davisovu kupu i zaista smo bili veseli zbog njega. Ne samo zbog učinka za reprezentaciju, nego i zbog njegova samopouzdanja. Nadamo se njegovu skorom usponu na ATP listi, on po svemu to zaslužuje. Što se mene tiče, onih prvih 45 minuta možda je i nešto najbolje što sam odigrao u posljednje tri sezone. Poslije sam napravio nekoliko pogrešaka, ali ovih 45 minuta velik mi je poticaj za samopouzdanje – zaključio je Marin, rekorder po broju hrvatskih pobjeda u Davisovu kupu (42).





Početak turnira bio je izvrstan, ali još je puno posla pred našim tenisačima. Pobijedi li u subotu Mađarska Australiju, nedjeljni dvoboj s Mađarima (počinje u 10 sati, HTV 2) bit će iznimno važan.



– Sve je još otvoreno. Drugi mađarski igrač slično je rangiran kao naš drugi igrač. Marin je možda blagi favorit protiv Fucsovicsa, no bit će to daleko od laganog meča, jer Marton igra jako dobro. Mađarski par ne poznajemo baš, to nam je mala nepoznanica, ali vidjet ćemo u subotu kad budu igrali protiv Australije – napomenuo je Martić.



Navijači su puno pomogli



Svi naši igrači su u četvrtak pohvalili navijače. Koliko bi vam bilo važno da takav vjetar u leđa imamo i protiv Mađarske?



– Navijači su nam uistinu puno pomogli. I ja sam im na tome neizmjerno zahvalan. U golemoj dvorani (Pala Alpitour može primiti i do 16.600 posjetitelja – op. a.) stvorili su izvanredno ozračje. Zbog okolnosti, koje su takve kakve jesu, posjećenost je sigurno manja, ali svima zahvaljujemo na podršci – istaknuo je naš izbornik.



A Torino nije daleko od Hrvatske, pa zašto ne vjerovati da će u nedjelju protiv Mađara hrvatskih navijača biti i više. Pa da onda svi zajedno proslavimo novu pobjedu i ulazak u četvrtfinale.