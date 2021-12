Mandžo i Olić još jednom pokazali veliko srce: Pomažu teško bolesnom Elinu

Armin Mašić legenda je Marsonije i mnogo je dao tom klubu, samim time i Slavonskom Brodu, a sad traži nešto zauzvrat. Ne za sebe već za svog teško bolesnog sina Elina, kojem je prije tri mjeseca dijagonsticiran karcinom.

Operiran je već devet puta, a kako živi i radi posljednjih godina u Njemačkoj, liječi se tamo. Kako bi bili uz njega, Armin, njegova supruga Ramajana, kći Erna i Elinova zaručnica Matea zaputili su se u Hamburg i ostat će tmo do daljnjeg. A to sve košta...

Nogometaši Marsonije čuli su za patnje obitelji Mašić pa "uskočili". Organizirali su humanitarnu akciju, koja će se održati 16. prosinca u dvorani Viljuš.

Foto: Privatni album

Glavni dio programa počinje u 17 sati, kad će utakmicu odigrati mlađi i stariji veterani te momčad Humanih zvijezda Hrvatske. Među njima će Veldin Karić, Edin Mujčin, Ivica Olić, Mario Mandžukić...

Sve to dirnulo je Armina, iskreno i do suza, a samo se još jednom potvrdilo koliko Hrvati mogu biti jedni uz druge dok je to potrebno.

Sav prihod od ulaznica ići će obitelji Mašić, a svi koji žele pomoći novčanim putem, mogu to uplatom s naznakom Pomoć za Elina na račun Ramajana Mašić, IBAN HR7124020063208008552 Erste Bank, SWIFT/BIC: ESBCHR22.