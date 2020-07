Mamić otkrio kako je uvrijedio Boyse i što su mu poručili: Oni nisu navijači!

Novi trener Dinama Zoran Mamić, gostovao je u emisiji 'Mali nogometni razgovori' HNTV-a, gdje je progovorio o brojnim aktualnostima vezanima za klub iz Maksimira. Otkrio je kako je došlo do rastanka s Nenadom Bjelicom.

- Nismo se planirali rastati s Nenadom Bjelicom. Bjelica je imao podršku kluba i svih ostalih kao niti jedan trener do sada. Nakon godinu dana je dobio dupli ugovor. Napravio je i rezultate. On i momčad su najzaslužniji, ali klub je omogućio platformu, sjajne uvjete i kadar igrače, ekonomske uvjete. Ne može biti da se kod uspjeha govori samo o Bjelici i igračima, a kad je neuspjeh, onda su krivci Zdravko Mamić i nesposobna Uprava - rekao je Mamić o situaciji s Bjelicom, a onda je otkrio i kako su tekli pregovori s Matjažom Kekom.

- Kad smo Matjaža Keka kontaktirali, izrazio je zadovoljstvo i sreću da preuzme Dinamo. Nakon tog prvog razgovora bio je kod mene doma, razgovarali smo. Ali bio je aktualni izbornik Slovenije i smatrao da neće biti problem razići se sa Savezom, ali je isto tako kazao da se ne želi svađati i zatvoriti vrata svog Saveza na nekorektan način. Nakon utakmice s Hajdukom otišao sam u Sukošan gdje ljetuje, razgovarali smo o gotovom poslu. Nažalost, sve je izašlo u medijima, došlo je raznih pritisaka, tako da ga na koncu nismo uspjeli dovesti - kaže Mamić koji je otkrio i što se događalo na sastanku s Boysima.

- Kad su BBB u pitanju, ne želim se s time previše opterećivati. BBB mene ne trebaju voljeti, ali trebaju pokazati ljubav prema klubu i momčadi. Kad čujete repertoar njihovih pjesama, onda oni uglavnom pjevaju o sebi, oni ne reagiraju kad Dinamo postigne pogodak, oni ne tuguju kad Dinamo primi pogodak. To sam im rekao na sastanku, na to su se jako uvrijedili. Siguran sam da većina te grupe ne poznaje igrače. Rekli su mi da će ako ja ostanem trener, urinirati po momčadi i po klubu. Kada počnu navijati za momčad ja ću ih zvati navijačima, ovako su za mene samo aktivisti. Jednom se bore protiv Tuđmana, Canjuge, Šoića, Mamića... Uvijek nađu nekoga. Navijaj za momčad, dečki su to zaslužili - poručio je Mamić.