Mamić zna tko stoji iza poljudske svastike: Imam papire da srušim temelje države

Savjetnik Dinama Zdravko Mamić gostovao je kod Velimira Bujanca na televiziji Z1 gdje je otkrio kako ima dokaze tko je organizirao svastiku na Poljud.

- Svastiku su organizirala dva ministra vlade koji su meni radili progon. Reći ću njihova imena kada za to dođe vrijeme, imam za to dokaze - rekao je Mamić pa nastavio:

- Ministarstvo financija sastavilo je listu 2014. godine na kojoj sam bio i ja. I oni su podizali optužnice protiv ljudi koji su se našli na toj listi , a koji su financirali HDZ. Kada bi ljudi vidjeli papire koje imam, srušili bi se temelji države. Imam dokaze o njihovim dogovaranjima. To su nastavile i druge parlamentarne stranke.

Mamić je komentirao izjavu Dinka Cvitana da je na konferenciji za medije u subotu pričao gluposti.

- Sve je rekao o sebi kao o osobi i svom radu, svojim djelovanjem. Toliko je jasno hrvatskom narodu koliko je nažalost napravljeno pljačke u privatizaciji, koliko je štete naneseno u predstečajnim nagodbama, koliko je štete napravljeno zbog nepronalaska mrtvih i nestalih u Domovinskom ratu. Kad vidite što je Grad heroj propatio, a vidite da je suđenje u Beogradu… To je sve Cvitanov posao, ali on se time ne bavi, on se bavi progonom Zdravka Mamića.

Osvrnuo se i na optužnicu protiv Luke Modrića.

- Sve simbole hrvatske države on progoni. Jadna je država u kojoj Zdravko Mamić mora braniti Luku Modrića, to bi trebale raditi institucije ove države. On je najpoznatiji Hrvat na svijetu, po svim anketama najbolji na svijetu.

- Ako sam ja oštetio Dinamo, onda su oštetili ili Modrić i Lovren. Oni su znali da ga nisu oštetili, a kada su vidjeli da to neće proći, koristili su sva sredstva i pritiskali javnost kako bi se izvršila moja presuda. Prebacili su me u Osijek, što ne znači da se tamo ne može suditi, ali ja sam čovjek iz Zagreba, odvjetnici su iz Zagreba, a Ustav kaže da je svakom građaninu omogućeno brzo, ekonomično i pravično suđenje. Na Županijskom sudu u Zagrebu ima dvadeset kaznenih sudaca, povrijedili su i sve njih. Kako to da taj sud nije dostojan suditi Zdravku Mamiću, a u isto vrijeme vodi istragu protiv mene? Razmišljam da kupim ili iznajmim stan u Osijeku, sprječava mi se i pravo na rad! Tu nema govora o zakonu i pravdi. Nemoguće je!