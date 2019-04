Majstore, pazi prste: Nespretnom reakcijom naljutio suigrača i trenera

Smiješne scene s nogometnih terena svakodnevno nam dolaze iz različitih kutaka svijeta, a jednu takvu vidjeli smo i na susretu druge švedske lige između Ostera i Degerforsa koja je završila remijem 1:1.

Igrala se 83. minuta utakmice kada je trener gostiju u igru umjesto Axela Lindahla uveo Mattiasa Ozguna.

Not the kind of 'impact sub' he was hoping to be. 😧 pic.twitter.com/YiSfSKl6UI