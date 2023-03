Luka Modrić odbio ponudu iz Saudijske Arabije, ali još se ne zna budućnost hrvatskog kapetana

Hrvatski kapetan Luka Modrić ponovno je glavna tema u španjolskim medijima koji su se raspisali o njegovu statusu u Real Madridu. Naime, 37-godišnjem veznjaku ugovor s kraljevskim klubom istječe na kraju sezone, a prave, konačne ponude i novog papira na stolu još nema.

Marca, list vrlo blizak Real Madridu, objavila je kako s Modrićeve strane nema dvojbi – on sljedeće sezone želi igrati samo za Real Madrid. Zbog toga je i odbio ponudu saudijskog kluba Al Nassr.

Prema navedenom izvoru, potpuno su neistinite tvrdnje da Real ne želi produljiti Modrićev ugovor, doznaju da je to samo pitanje dana. Hrvatski veznjak, predvodnik jedne od najuspješnijih generacija Reala, navodno će se sastati s predsjednikom Florentinom Pérezom kako bi razgovarali o novom ugovoru.

No neki pišu da je Modrić dobio ultimatum želi li novi jednogodišnji ugovor: ako želi nastaviti u Realu, morat će se umiroviti od igranja za hrvatsku reprezentaciju.

Takav ultimatum stigao je kada je kapetan vatrenih objavio da će sigurno igrati završnicu Lige nacija te kvalifikacije za plasman na Euro 2024. godine.

Kakav će biti rasplet, pokazat će se za neko vrijeme, no jedno je sigurno – Real je pao u formi, a za to trenera Carla Ancelottija krivi gazda kuba Florentino Pérez. Osim toga, on mu je navodno naredio da Toni Kroos i Luka Modrić moraju igrati manje.

Pred Realom je domaći ogled s Espanyolom u La Ligi, zatim mu slijedi uzvrat osmine finala Lige prvaka s Liverpoolom, a uoči reprezentativne stanke na rasporedu je prvenstveni El Clasico u Barceloni.

Te će utakmice pokazati hoće li Ancelotti slušati ove naputke, a i vidjet će se smjer u kojemu ide Modrićeva budućnost.t

