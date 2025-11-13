Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 213
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
Bomba u Parizu

Luis Enrique odlazi iz PSG-a jer Arapi žele dovesti veliku zvijezdu Reala

Paris St Germain unveil new coach Luis Enrique
GONZALO FUENTES/REUTERS
Autor
Željko Janković
13.11.2025.
u 23:10

Brazilac predstavlja upravo ono što Enrique ne želi, medijski magnet, prirodnog vođu, igrača koji mora biti u središtu projekta. Dva profila, dva ega, koja jednostavno ne mogu koegzistirati.

Španjolski trener Luis Enrique nalazi se u središtu nove priče o kojoj se ovih dana najviše pričalo u PSG-u. Unutar kluba već se zna: njegov ugovor završava 2027. godine. A taj datum je sve samo ne trivijalan - otvara vrata jednom od najvećih poteza koje je PSG ikada planirao: dovođenju Viníciusa Júniora.

Luis Enrique neće otići sutra, ali je obavijestio upravu da neće ostati dulje od 30. lipnja 2027., posljednjeg dana svog ugovora, prema El Nacionalu. Vjeran svojim navikama, namjerava odraditi svoj ugovor, ali ni jedan dan više.

Ta odluka prisiljava PSG da se pripremi za život nakon Enriquea, posebno jer je izgradio vrlo discipliniranu svlačionicu ispunjenu vrijednim igračima.
Ali sve bi se moglo promijeniti s jednim imenom: Vinícius. Brazilac predstavlja upravo ono što Enrique ne želi, medijski magnet, prirodnog vođu, igrača koji mora biti u središtu projekta. Dva profila, dva ega, koja jednostavno ne mogu koegzistirati.

I tako je PSG odlučio: dok god Luis Enrique ostaje, Vinícius nikada neće doći.
Međutim, nakon 2027. godine, klub planira napraviti novu strategiju i ući u novo doba oko zvijezde Real Madrida, koja se smatra budućom ikonom na Parku prinčeva.

Jasno, oštro, eksplozivno: 2027. godina označit će kraj ere Luisa Enriquea... i potencijalno početak ere Viníciusa. PSG se već priprema za taj potez.

 
Ključne riječi
Francuska PSG Luis Enrique

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja