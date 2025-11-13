Luis Enrique odlazi iz PSG-a jer Arapi žele dovesti veliku zvijezdu Reala

Španjolski trener Luis Enrique nalazi se u središtu nove priče o kojoj se ovih dana najviše pričalo u PSG-u. Unutar kluba već se zna: njegov ugovor završava 2027. godine. A taj datum je sve samo ne trivijalan - otvara vrata jednom od najvećih poteza koje je PSG ikada planirao: dovođenju Viníciusa Júniora.

Luis Enrique neće otići sutra, ali je obavijestio upravu da neće ostati dulje od 30. lipnja 2027., posljednjeg dana svog ugovora, prema El Nacionalu. Vjeran svojim navikama, namjerava odraditi svoj ugovor, ali ni jedan dan više.

Ta odluka prisiljava PSG da se pripremi za život nakon Enriquea, posebno jer je izgradio vrlo discipliniranu svlačionicu ispunjenu vrijednim igračima.

Ali sve bi se moglo promijeniti s jednim imenom: Vinícius. Brazilac predstavlja upravo ono što Enrique ne želi, medijski magnet, prirodnog vođu, igrača koji mora biti u središtu projekta. Dva profila, dva ega, koja jednostavno ne mogu koegzistirati.

I tako je PSG odlučio: dok god Luis Enrique ostaje, Vinícius nikada neće doći.

Međutim, nakon 2027. godine, klub planira napraviti novu strategiju i ući u novo doba oko zvijezde Real Madrida, koja se smatra budućom ikonom na Parku prinčeva.

Jasno, oštro, eksplozivno: 2027. godina označit će kraj ere Luisa Enriquea... i potencijalno početak ere Viníciusa. PSG se već priprema za taj potez.