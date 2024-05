Dončić stekao uvjete da bude rekorder po visini ugovora u NBA-u. Zaradit će enormne bonuse

Zahvaljujući Kyrieu Irvingu (30 koševa), koji je povukao u prvom poluvremenu, i Luki Dončiću (33 koša) koji je bio uspješan u završnici utakmice, košarkaši Dallas Mavericksa pobijedili su u gostima Minnesota Timberwolvese (108:105) i tako poveli u finalnoj seriji Zapadne konferencije.

– Rekao sam sebi "ovo moramo dobiti, a ja moram biti puno bolji". U prve tri četvrtine nisam igrao dobro, ali sam u četvrtoj uspio odvesti svoju momčad do pobjede" – kazao je Dončić koji se, zajedno s Irvingom, upisao u povijesne knjige.

LeBron tek u trećoj četvorci

Naime, njih dvojica postala su prvi tandem u NBA povijesti koji su dvaput, na otvaranju jedne serije doigravanja, obojica postigli po 30 i više koševa. Zanimljivost je i to da je ovo prvi put, iz šestog pokušaja, da su Mavsi pod trenerskim vodstvom Jasona Kidda dobili prvu utakmicu jedne serije doigravanja.

Osim pobjede za vodstvo u finalnoj seriji Zapadne konferencije, za Dončića je stigla još jedna dobra vijest, a to je da je izabran u najbolju petorku sezone zajedno s dvojicom Europljana (Antetokounmpo, Jokić), jednim Kanađaninom (Gilgeous-Alexander) i Amerikancem (Tatum). Drugu najbolju petorku NBA sezone na izmaku čine pak Anthony Edwards, Kawhi Leonard, Kevin Durant, Anthony Davis i Jalen Brunson koji je, baš kao i njegov hrvatski suigrač iz Knicksa Bojan Bogdanović, završio na operaciji.

Kad već nabrajamo, recimo i to da treću najbolju petorku, onu u koju je jedne davne godine izabran bio i Dražen Petrović, čine sljedeći igrači: Tyrese Haliburton, Stephen Curry, Devin Booker, LeBron James i Domantas Sabonis.

A biti izabran u najbolje petorke sezone često znači i bonuse u ugovorima istih igrača pa tako i u onome koji čeka Luku Dončića. A najnoviji izbor u All-NBA Team Dončiću otvara prostor da potpiše petogodišnju ekstenziju ugovora vrijednu 318 milijuna dolara. Taj ugovor vrijediti bi mogao tek od sezone 2026./2027. a Slovencu se otvara mogućnost da ako "salary cap" nastavi rasti za 10 posto godišnje da njegov ugovor naraste na 367,5 milijuna USD. A sve to pak znači da bi u posljednjoj godini tog ugovora slovenski virtuoz mogao zaraditi 83,6 milijuna USD.

No, prvi NBA igrač koji bi mogao zaraditi u sezoni više od 80 milijuna USD jest Shai Gilgeous-Alexander koji će, zahvaljujući uzastopnom izboru u petorku sezone, biti dostupan za supermaksimalnu ekstenziju već od 2025. godine. Kanadski reprezentativac ove je sezone imao prosjek od 30 koševa, 5,5 koševa i 6,2 asistencija.

Edwardsu 41 milijun bonusa

Izboru u najbolje petorke jako su se obradovali i Edwards (Minnesota) i Haliburton (Indiana) kojima će ta počast donijeti dodatnih 41 milijun USD. Edwards je prosječno bilježio 26 koševa te 5,4 skoka i 5 asistencija dok je Haliburton po utakmici knjižio 20 koševa i 11 asistencija.

Iz svega ovoga prilično je jasno zašto se najbolji NBA igrači brinu za svoje statistike, nekad i više nego do momčadskog učinka, jer one su najkraći put do najboljih petorki.