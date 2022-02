Lokosi žale što nisu pobijedili Dinamo: "Očekivao sam više nakon onakvog poluvremena"

Dinamo je u Maksimiru s Lokomotivom odigrao susret bez pogodaka i tako napravio ozbiljan posrtaj u borbi za naslov prvaka, Osijek mu je sad na samo bod zaostatka (doduše, Dinamo ima i utakmicu manje od Osijeka), Hajduk je na tri boda minusa, a plavi sad imaju pred sobom jako težak posao. Naime, već u četvrtak igraju uzvratnu utakmicu sa Sevillom u Europskoj ligi gdje će pokušati nadoknaditi 1:3 zaostatak, a onda u nedjelju igraju u Osijeku veliki derbi za očuvanje prvog mjesta na tablici.

>>> Dinamo se protiv Seville slomio u tri minute

Prekinuo je tako Dinamo svoju odličnu rezultatsku seriju u domaćem prvenstvu, a gubitak ova dva važna boda mogao bi, iako uopće ne mora, biti izuzetno važan u raspletu borbe za naslov. Puno se puta pokazalo da je teško Dinamo odigrati dobru utakmicu nakon velikih europskih ispita, čini se da su protiv lokosa baš tome platili danak. Od početka plavi nisu izgledali kako treba.

Veliku priliku imala je Lokomotiva već u 12. minuti, Pivarić se prošetao kroz obranu svog bivšeg kluba i došao sam pred Livakovića, no udarac iz blizine kapetana Lokomotive obranio je kapetan Dinama. Potom je zaprijetio Kulenović nakon ubačaja Kačavende, bio je to period igre u kojem su gosti bili bolji. Od plavih smo u prvih 20-ak minuta vidjeli tek jedan opasan ubačaj Bočkaja kada je oštra lopta prošla kroz peterac i pored vratiju, te pokušaj glavom Lauritsena kojeg je bez većih problema zaustavio Nevistić.

Do odmora plavi nisu uspjeli popraviti svoju igru, puno su griješili, a lokosi su stalno bili brži, željniji igre. Zaprijetio im je još samo Josip Mišić, njegov dalekometni udarac bio je izuzetno snažan, ali je prošao pored vratnice, a precizan nije bio ni pokušaj glavom Oršića. S obzirom na to kako su igrali u tom prvom dijelu igrači Dinama mogli su biti zadovoljni što su s 0:0 otišli na odmor, a i što su otišli kompletni jer Lauritsen je lako mogao u 43. minuti dobiti i drugi žuti karton. Bilo je to jedno najlošijih poluvremena plavih u posljednje vrijeme.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 20.02.2022., stadion Maksimir, Zagreb - Hrvatski Telekom Prva liga, 24. kolo, GNK Dinamo - NK Lokomotiva. Bruno Petkovic, Ivan Milicevic Photo: Igor Kralj/PIXSELL

Ne čudi što je Kopić u nastavak krenuo s tri nova igrača, ušli su Ademi, Štefulj i Dilaver i plavi su krenuli odlučnije, pa i prvi zaprijetili preko Petkovića.

Zabrinjavajuće je pred susret sa Sevillom što je u drugo poluvrijeme ušao Ademi i na terenu proveo samo 13 minuta, nakon sudara s Mišićem morao je iz igre.

- Dobio je udarac u mišić i nakon pretraga ćemo znati više - kazao je nakon utakmice trener Dinama Željko Kopić o svom kapetanu.

Nakon toga lijepu priliku imao je Gojak, ali nije bio precizan.

Na drugoj strani veliku priliku imali su gosti, sam je pred Livakovića izašao Cipetić, ali vratar Dinama spasio je plave.

Opasno je pritisnuo Dinamo u završnici, tražio je Livaković i pomoć tribina te ju dobio, ali plavi, koji su sad stalno prijetili nisu uspjeli doći u nekakvu veliku priliku. Sve do 88. minute kada je glavom dobro pucao Šutalo, stoper koji se prebacio u napad, ali Nevistić je sjajno obranio i Lokomotiva je odnijela bod iz Maksimira, zaslužila ga je jer je odigrala dobru utakmicu, izuzetno borbenu, čvrstu. I sad je na tablici preskočila posrnulu Goricu s kojom igra u sljedećem kolu.

- U prvom poluvremenu nismo bili pravi, ni u reakciji ni u duelu, nismo bili pravi ni u kontroli igre, platili smo danak utakmice sa Sevillom. U drugom smo dijelu uspjeli preuzeti konce igre, došli smo do nekih dobrih situacija, ali smo na kraju izgubili dva boda. Željeli smo sačuvati neke igrače, dati više prilika onima koji su manje igrali kako bismo zadržali energiju i stabilnost sustava, ali to nije bilo dovoljno dobro. U nastavku smo s promjenama dobili neke stvari, ali nismo uspjeli postići pogodak - rekao je trener Dinama Željko Kopić.

- Bod u Maksimiru je dobar, ali nakon prvog poluvremena sam očekivao i više, dosta smo problema radili Dinamu, imali smo 'mrtvu šansu' Pivarića... U drugom nas je dijelu Dinamo pritisnuo, iako smo i mi imali jako dobru priliku Cipetića, ali na kraju je najrealniji ovaj remi jer nas je u zadnjih 20 minuta Dinamo stiskao - dodao je trener Lokomotive Silvijo Čabraja.