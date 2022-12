Liverpool sretno do bodova u prvenstvu, isti igrač Leicestera zabio dva autogola

Nogometaši Liverpoola sretno su osvojili nova tri boda u Premier ligi, u domaćem susretu 18. kola svladali su Leicester 2-1. Gosti su rano poveli, već u četvrtoj minuti je pogotkom odličan kontranapad okončao Dewsbury-Hall. U prvom poluvremenu Liverpool je bio loš i napadački samozatajan, a preokrenuo je rezultat do odmora makar domaći igrači nisu postigli ni jedan pogodak. Dva autogola je dao belgijski igrač Wout Faes.

U 38. minuti je pokušao očistiti jednu situaciju, ali je nespretno zahvatio loptu koja je u nevjerojatnom luku završila u gostujućoj mreži. U 45. minuti je, pak, Darwin Nunez pucao i pogodio vratnicu. Lopta se odbila do natrčalog Faesa koji nije uspio reagirati već se od njega lopta odbila u mrežu.

U drugom dijelu obje su momčadi imale nekoliko dobrih prilika, ali se rezultat više nije mijenjao. Unatoč pobjedi Liverpool je ostao na šestom mjestu ljestvice.

Foto: Carl Recine/REUTERS Soccer Football - Premier League - Liverpool v Leicester City - Anfield, Liverpool, Britain - December 30, 2022 Liverpool's Darwin Nunez in action with Leicester City's Wout Faes REUTERS/Carl Recine EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details. Photo: Carl Recine/REUTERS

Brentford je u gostima pobijedio West Ham 2-0, a gosti su sve dvojbe oko pobjednika razriješili tijekom prvog poluvremena kada su postigli oba pogotka. U 18. minuti je strijelac bio Ivan Toney, a u 43. Josh Dasilva.

Tijekom vikenda se igraju preostale utakmice ovog 18. kola. U subotu će igrati Wolverhampton - Manchester United, Bournemouth - Crystal Palace, Fulham - Southampton, Manchester City - Everton, Newcastle - Leeds i Brighton - Arsenal. U nedjelju su, pak, na rasporedu dvije utakmice, Tottenham - Aston Villa i Nottingham Forest - Chelsea.

Premier liga, 18. kolo:

West Ham - Brentford 0-2 (Toney 18, Dasilva 43)

Liverpool - Leicester 2-1 (Faes 38-ag, 45-ag / Dewsbury-Hall 4)