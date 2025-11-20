Naši Portali
Livakoviću bi se plan odlaska iz Girone mogao izjaloviti

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Nel Pavletic/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
20.11.2025.
u 16:34

Ozlijedio se treći vratar Vladislav Krapivtsov i moglo bi se dogoditi da Livaković mora braniti, a onda više na zimu ne bi mogao braniti u nekom drugom klubu (Dinamu?)

Dominik Livaković odlično je branio za našu reprezentaciju iako u Gironi, kao prije toga i u Fenerbahceu ne brani. Zbog tog statusa u španjolskom klubu nagađalo se da će Livaković u zimskom prijelaznom roku prromijeniti klub i otići tamo gdje će baniti kako bi u formi išao na Svjetsko prvenstvo

No, sad se pojavio problem, naime, ozlijedio se norminalno treći vratar Vladislav Krapivtsov. Zapravo je Krapivtsov zauzeo poziciju zamjenskog vratara Paulu Gazzanigi, koji čvrsto drži startnu poziciju, upravo zato što Livaković nema namjeru nastupiti za Gironu kao bi mogao nastupiti za neki novi klub (Dinamo?).

Ako se Gazzaniga ozlijedi, trener Michel ne bi imao druge opcije nego posegnuti za Livakovićem. A izostanak Krapivtsova već stvara probleme za kup, jer bi Gazzaniga morao igrati svaku utakmicu do kraja polusezone. Kao opcija u slučaju Livakovićevog neigranja i Gazzanigine ozljede nameće se peti vratar po hijerarhiji – 19-godišnji Andrejev.

Livaković, dakako, može kao uoči kup utakmice protiv niželigaša Constàncije odigrati na katu problema s leđima, ali je pitanje hoće li trener Michel to prihvatiti i bi li naš vratar zbog toga mogao pod nekakve sankcije.

Sad se Livaković samo može nadati da će se Krapivtsov brzo oporaviti i stati među vratnice ozlijedi li se ili zaradi kartone prvi čuvar mreže Girone.
FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group A - Northern Ireland v Germany
KAZNENI NALOG

Kovačeva izvijezda se ispričala nakon što je kažnjen zbog pokušaja ilegalne kupovine oružja

Bild je prije nekoliko dana otkrio kako je protiv njemačkog reprezentativca izdan kazneni nalog zbog ilegalnog posjedovanja oružja, a državno odvjetništvo kaznilo je Adeyemija sa 450.000 eura. Navodno su u paketu bili bokser i elektrošoker, koji nisu dopušteni bez službene dozvole. U srijedu se o svemu putem društvenih mreža oglasio i sam igrač ispričavši se klubu i reprezentaciji.

