VIDEO Livaković prošao 'inicijaciju' u novom klubu, pogledajte što su mu priredili suigrači

10.09.2025.
Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković odradio je prvi trening u dresu svog novog kluba, španjolske Girone. Nakon uspješno odrađenih reprezentativnih obveza, u Kataloniji su ga dočekali novi suigrači na tradicionalan, ali i pomalo bolan način

Nakon što je posljednjeg dana ljetnog prijelaznog roka potpisao za španjolskog prvoligaša, Dominik Livaković (30) napokon se priključio svojoj novoj momčadi, Gironi. Kao što je to postao nezaobilazan običaj u modernom nogometu, hrvatski vratar morao je proći kroz tradicionalni obred inicijacije. Novi suigrači formirali su špalir, a Livaković je, štiteći glavu rukama, protrčao kroz njega dok su ga oni lagano udarali i tapšali u znak dobrodošlice. Cijeli događaj zabilježile su i klupske kamere, a snimka veselog dočeka brzo se proširila društvenim mrežama, pokazujući da se Zadranin već počeo prilagođavati novoj sredini u kojoj će provesti sezonu na posudbi iz turskog velikana Fenerbahčea.

Livaković u Gironu stiže u izvrsnoj formi, netom nakon što je odradio reprezentativne obveze u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. U obje utakmice bio je na visini zadatka te je sačuvao mrežu netaknutom; prvo u gostujućoj pobjedi protiv Farskih Otoka (1:0), a zatim i u uvjerljivom slavlju nad Crnom Gorom (4:0) na Maksimiru. Njegov dolazak u Kataloniju stoga dolazi u trenutku kada je pun samopouzdanja, spreman odmah preuzeti odgovornost i pokazati zašto ga je ambiciozni španjolski klub doveo kao ključno pojačanje za novu sezonu.

Njegov transfer u Gironu dogovoren je u posljednjim trenucima prijelaznog roka, a riječ je o posudbi do kraja sezone. Time se Livaković pridružio zanimljivoj momčadi koja u svojim redovima ima poznata imena poput lijevog beka Alexa Morena, stopera na posudbi iz Manchester Cityja Vitora Reisa te krilnog napadača Bryana Gila, koji je stigao iz Tottenhama. Dolazak hrvatskog vratara zaokružuje priču o Gironi kao klubu koji želi napraviti iskorak u jednoj od najjačih svjetskih liga.
