Lino Červar: Ipak nismo zaslužili poraz

Rukometaši PPD Zagreba poraženi su u utakmici prvog kola elitne skupine B Lige prvaka, iznimno igranoj u Osijeku, od najbolje mađarske momčadi Pick Szegeda 23:24. Neugodna, već šest godina duga tradicija, nastavila je živjeti iako je momčadi Line Červara malo nedostajalo da prvi puta još od rujna 2012. nakon utakmice protiv Szegeda parket ne napusti pognute glave.

Ravnić promašio za bod

Zagreb je “rudario” za rezultat i Szeged u prvom dijelu sveo na tek devet golova. U uvodnih 30 minuta igralo se skoro pogodak po pogodak i prvi put je hrvatski prvak na osjetniju prednost otišao na izmaku prvih pola sata (12:9). No ta teško stečena, i u utakmici s malo golova velika prednost u nastavku se brzo istopila, već u 34. minuti mađarski prvak stigao je do izjednačenja (13:13), a u 36. i do prvog vodstva na utakmici (13:14). U 43. minuti Zagreb opet vraća prednost, ali ta rezultatska klackalica na koncu je završila na štetu Červarove momčadi iako je u posljednjim sekundama Ravnić imao pokušaj za bod.

– Morali smo ovako igrati, da ih spustimo na 23:24 gola i tako ćemo igrati ovu sezonu jer teško da mi nekim momčadima možemo parirati velikim brojem golova. Odigrali smo korektnu utakmicu, oni nisu bili na top razini, ali takve su vrhunske ekipe, i kad ne igraju dobro one pobjede. Eh, da smo barem uzeli bod. No, dokazali smo da možemo igrati protiv jakih ekipa i ovo nam je dobar motiv za ono što slijedi – rekao je kapetan Zlatko Horvat čijih ni osam pogodaka nisu bila dovoljna.

Zagreb je bio jako blizu bod(ova), a na koncu nezasluženo ostao praznih ruku.

Šego zaustavio “plinare”

– Moram prihvatiti poraz, ali nismo ga zaslužili, žao mi je zbog dečkiju jer im se trud nije vratio. Počeli smo jako dobro, ali smo izgubili previše lopti i umjesto da vodimo s pet-šest razlike nakon deset minuta mi smo se mučili. U drugom dijelu naša obrana je pala, dijelom i zbog isključenja Kontreca, ali i povrh svega mislim kako nismo zaslužili da izgubimo utakmicu. Odigrali smo neočekivano dobro, nadigrali smo momčad koja cilja četvrtfinale LP. Promašili smo previše zicera, bilo je u tim situacijama i malo nesnalažljivosti – komentirao je Lino Červar.

Blizina Osijeka motivirala je navijače mađarske momčadi na masovniji dolazak. Njih nekoliko stotina euforično je proslavljalo obrane Marina Šege koji je bio zid za Zagrebove ambicije. Na koncu je skinuo 11 lopti, četiri više od oba Zagrebova vratara zajedno.

–Očekivali smo ovakav Zagreb, mlad, poletan, brz, čvrst u obrani... Mogli su nas i pobijediti. Mi smo stisnuli posljednjih 25 minuta, odigrali bolji rukomet nego do tada i na koncu uz malo sreće slavili - kazao je Šego.

Za Zagrebaše nema odmora, već u utorak putuju za Njemačku gdje će dan kasnije odigrati utakmicu protiv Flensburga.