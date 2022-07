50 GODINA ATP-a

Legendarni trener Pilić otkriva dosad nepoznate detalje o ATP-u: Svi su zarađivali više od nas tenisača, morali smo nešto promijeniti

Udruga teniskih profesionalaca, poznatija pod široko prihvaćenom engleskom skraćenicom ATP, slavi ove godine 50. obljetnicu osnutka. Utemeljena je 1972. za vrijeme US Opena u New Yorku i do danas se razvila u moćnu organizaciju koja preko ATP Toura svake godine organizira teniske turnire u više od 30 zemalja svijeta, a njih izravno ili putem televizijskih ekrana prate stotine milijuna teniskih zaljubljenika