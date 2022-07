FOTO Ivanišević i Fognini stigli u Umag: Goran uživa u gradu, Talijan odmah otišao u ribolov

Umag postaje centar teniskog, ali i svijeta gastronimije i zabave. U grad tenisa, na 32. Plava Laguna Croatia Open, među prvima je stigao najbolji hrvatski tenisač svih vremena Goran Ivanišević.

Odmah po dolasku posjetio je stadion u Stella Marisu koji nosi njegovo ime, ali se i susreo s ljubiteljima tenisa koji su ga oduševljeno pozdravljali.

- Svaki dolazak na umaški ATP za mene je poseban. Za ovo me mjesto vežu mnoge uspomene. Ovo je najjači turnir u posljednjih 15-ak godina i to me posebno veseli. Gledat ćemo vrhunski tenis. Uz to, gourmet program i koncerti su također izvrsni! – istaknuo je.

Goran Ivanišević dodao: „Ne propustite priliku da u Hrvatskoj uživamo u igrama nekih od najboljih igrača svijeta!“

Talijanska teniska zvijezda Fabio Fognini u Umagu uživa u svojem omiljenom hobiju, ribolovu sa svojim partnerom u parovima - Simoneom Bolellijem.

Plava Laguna Croatia Open igra se od 22. do 31. srpnja 2022.

Podsjetimo, teniska legenda Goran Ivanišević, uoči prošlogodišnjeg turnira gostovao je u podcastu Večernjeg lista gdje je u životnom intervju našoj Dei Redžić otkrio brojne nepoznate detalje iz svog života.

Za sportski svijet, Ivaniševićeva priča jedna je od najvećih bajki ikada ispisanih u tenisu, no za ljude u Hrvatskoj ona je puno više. Mnogima od nas obilježio je dio djetinjstva i njegov Wimbledon. Kao da smo svi bili s njim na terenu u 16. gemu petog seta finala iz 2001. godine.

O tom trenutku posebno opširno je govorio u ekskluzivnom intervjuu i otkrio zašto ga je posvetio Draženu Petroviću, s čijim posterom je pričao 15 dana tijekom cijelog turnira, nakon što ga je istrgnuo iz magazina koje mu je otac "slučajno" donio.

Cijeli intervju pogledajte u nastavku: