Legendarni stručnjak: Cijepit ću se, vjerujem u znanost a ne u teorije zavjere

Ratka Rudića (72), legendarnog vaterpolskog trenera, pandemija koronavirusa zatekla je u Italiji. Prošao je mnoge karantene, nakon povratka u Hrvatsku se i zarazio, ali bez većih posljedica. No, disciplinirano se od početka pridržavao svih epidemioloških mjera, a na upit hoće li se cijepiti spremno je odgovorio:

- Hoću, to sam čvrsto odlučio, jer to je najbolji način da od virusa zaštitim i sebe i druge. Ne vjerujem u teorije zavjere, vjerujem u znanost i znam da je zemlja okrugla te da je na leđima ne nose ni kornjače ni gmazovi - kazao je Rudić kojega smo zatekli u zimskim radostima (čišćenju snijega) u njegovim Mrzlim Vodicama, u Gorskom kotaru.

Kako danas gledate na ovu pandemiju? Jeste li očekivali da se takvo što može dogoditi?

- Nitko nije mogao očekivati da će se ovakvo što dogoditi. Prolazili smo razne faze, bilo je i kaosa i nespretnosti, stvar je bila nova, prilagođavali smo se. Neke su vlade više razmišljale kako zaštititi ekonomiju, druge kako sačuvati živote. Ja sam se držao svih preporuka, a ipak sam se zarazio, ne znam ni kako ni gdje. Nekoliko dana osjećao sam slabost, došao sam iz Gorskog kotara u Zagreb, testirao se i bio sam pozitivan. No, cijepit ću se, vjerujem u cjepivo, nikad u povijesti nije toliko novca uloženo kao što je ovaj put u traženju cjepiva protiv koronavirusa. Ne plašim se i nemam baš nikakve sumnje. Moram vidjeti koliko traje moja imunost jer sam prebolio virus, neki kažu tri do šest mjeseci, ali svakako ću se kad na red dođu ljudi moje dobi javiti i pribilježiti kod obiteljskog liječnika.

Kako se mi u Hrvatskoj nosimo s koronom?

- Uglavnom dobro. Važno je da se mjere poštuju i da ih poštuju svi, u svim prilikama. Ne smije biti iznimaka i ne smije biti političkog utjecaja pri tome.

Što biste od ovih mjera postrožili, a što biste eventualno ublažili?

- Mi o koroni nakon svega znamo puno, ali još uvijek tako malo. Jasno je da je potrebno izbjegavati velika okupljanja i da to treba strogo kontrolirati, to je najbolji način... No, psihološki je važno da se klinci bave sportom, a i zato da ne izgubimo generacije. Sport bi nam mogao pretrpjeti veliku štetu. Ja mislim da je puno veći problem druženje mladih na privatnim zabavama.

Biste li se vi, da nije bilo korone, i dalje bavili trenerskim poslom?

- Ja sam se ionako namjeravao povući. Želio sam samo završiti prošlu sezonu i eventualno pokušati osvojiti s Pro Reccom naslov prvaka Europe, bili smo na dobrom putu. Dakle, bilo je dosta.

Što mislite, kako će ovo i kad završiti?

- Na to pitanje ne mogu odgovoriti, malo tko može. Kad je to počelo i ja sam se našao u Italiji, bio sam svjestan da se mora prihvatiti takav promijenjeni način života. Morali smo prihvatiti neke restrikcije da bismo zaštitili populaciju starijih ljudi kojoj sve više i sam pripadam.

Tako cijepljen i osiguran, Ratko se nada i odlasku na Olimpijske igre u Tokio. Pa, dosad nije propustio, kao igrač ili trener, niti jedne Igre od 1968. godine. Tokijske bi mu bile 14.

- Vjerujem da će nam cjepivo donijeti normalan život, pa će se lakše putovati. A neke ponude od HOO-a već imam - zaključio je Rudić.