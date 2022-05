Legendarni sportaš potpisao ugovor kojim će zaraditi više nego u igračkoj karijeri

Legendarni američki quarterback Tom Brady pridružit će se Fox Sportsu kao vodeći analitičar kada završi njegova blistava karijera u američkom nogometu, objavila je mreža.

Fox nije otkrio uvjete Bradyjeva ugovora, međutim New York Post je objavio kako je quarterback koji je sedam puta osvajao Super Bowl, pristao na 10-godišnji ugovor vrijedan 375 milijuna dolara.

Time bi Brady postao najbolje plaćeni analitičar na svijetu. Osim što će postati Foxov glavni analitičar, bit će i ambasador tvrtke koji će pomagati u sponzorstvima i promotivnim aktivnostima.

Foto: Ron Sachs New England Patriots quarterback Tom Brady (12) calls signals in the first quarter against the Washington Redskins at FedEx Field in Landover, Maryland on Sunday, October 6, 2019. Defending on the play are Washington Redskins inside linebacker Jon Bostic (53) and nose tackle Daron Payne (94). Credit: Ron Sachs / CNP Photo via Newscom Photo: Ron Sachs/NEWSCOM

- Oduševljeni smo što se Tom obvezao pridružiti Foxovom timu. Želimo mu sve najbolje tijekom nadolazeće sezone - rekao je izvršni direktor Foxa Lachlan Murdoch.

Brady je tvitu poručio kako je "uzbuđen" zbog pridruživanja Foxu, ali da je na terenu s Buccaneersima "puno nedovršenih poslova".

Brady je u karijeri igrao na deset Super Bowlova, osvojivši pritom sedam - šest s New England Patriotsima i jedan u dresu Tampa Bay Buccaneersa.

U kolovozu će navršiti 45 godina, a tijekom karijere zaradio je više od 300 milijuna dolara.