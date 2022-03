Najbolji u povijesti objasnio zašto je odustao od mirovine: Imamo nedovršenog posla!

Nakon što je nedavno objavio da odlazi u mirovinu, sedmerostruki NFL prvak i najveći igrač američkog nogometa u povijesti Tom Brady (44) sada se predomislio.

Odlučio je ipak nastaviti karijeru i najavio je da će sljedeće sezone ponovno nositi dres Tampa Bay Buccaneersa.

– U manje od dva mjeseca shvatio sam da je moje mjesto na terenu, a ne na tribinama. Volim svoje suigrače i svoju obitelj koja me podržava. Bez njih ništa od ovoga ne bi bilo moguće. Vraćam se za svoju 23. sezonu u Tampi. Imamo nedovršenog posla – napisao je na Twitteru.

These past two months I’ve realized my place is still on the field and not in the stands. That time will come. But it’s not now. I love my teammates, and I love my supportive family. They make it all possible. I’m coming back for my 23rd season in Tampa. Unfinished business LFG pic.twitter.com/U0yhRKVKVm