Legendarni rukometaš: 'Utakmica sa Španjolskom će puno odrediti. Vrijeme je da krenemo k vrhu'

UNATOČ ODLIČNOM POČETKU

Rukometašice Lokomotive doživjele uvjerljiv poraz u Europskoj ligi

Lokomotiva je odlično otvorila utakmicu i nakon pet minuta su izabranice Vedrana Krkača vodile 4-1. No, Njemice su već tri minute poslije došle do izjednačenja. "Lokosice" su imale napadačke serije pa su novom opet došle do tri gola prednosti (8-5), da bi na polovici prvog dijela Njemice ponovno izjednačile (9-9)