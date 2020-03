Legendarni napadač Vardara i Zvezde: Nije mi bilo na kraj pameti podcjenjivati Modrića

Nakon izjava u intervjuu za BBC, prenesenih na portalu Večernji.hr, javio nam se iz Skoplja Darko Pančev, najbolji europski nogometni napadač 1991. godine s reakcijom i pojašnjenjem izjavljenog i objavljenog...

- Dakle, ni na kraj pameti nije mi podcjenjivati Luku Modrića kao nogometaša. Za mene je on fenomenalan igrač, a moje je mišljenje da su recimo Prosinečki i Boban bili još bolji. Ali to ne znači da mislim kako je Modrić loš, naprotiv!

Stojim i dalje kod toga da nije najbolji hrvatski nogometaš u povijesti, ali zaista mi ga nije namjera ni podcjenjivati ni omalovažavati, a niti ga mrzim, kako po reakcijama ispada.

Što se tiče regionalne lige, mislim da bi ona bila odlično rješenje i spas za klubove. Ali nikako ne mislim da su Hrvati krivci ili odgovorni za to što se ona ne igra, kako to sada ispada. Hrvatski i srpski klubovi ne žele je igrati i to je njihova odluka, njihovo pravo.