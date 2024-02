Legenda blizu odlaska nakon operacije kuka: 'Nije mi preostalo puno'

Vjerojatno mi nije preostalo puno, ali dat ću sve od sebe u posljednjih nekoliko mjeseci, dok još igram, rekao je britanski tenisač Andy Murray (36) , nagovijestivši je da ulazi u posljednje mjesece svoje karijere.

"Još uvijek se volim natjecati i volim tenis, ali kako stariš postaje sve teže natjecati se s mladim igračima i ostati u formi. Vjerojatno mi nije preostalo puno", rekao je Murray, koji je u ponedjeljak u prvom kolu turnira u Dubaiju svladao Kanađanina Denisa Shapovalova 4-6, 7-6, 6-3 i ostvario tek drugu pobjedu u 2024. godini.

Trostruki Grand Slam prvak operirao je kuk krajem srpnja 2019. godine i od tada se nagađalo da bi mogao završiti karijeru. Osvojio je tri Grand Slam naslova, u Wimbledonu 2013. i 2016. te na US Openu 2012., među ostalim i dva olimpijska zlata 2012. i 2016., a svojedobno je bio i prvi tenisač svijeta.

Murray je među igračima koji su ostvarili 500 pobjeda na tvrdim podlogama u Open eri, uz Rogera Federera (783), Novaka Đokovića (700), Andrea Agassija (592) i Rafaela Nadala (518).

"Tvrda podloga je najbolja za mene, a 500 pobjeda je puno i ponosna sam na to. Nema puno igrača koji su to postigli i super je doći do 500 prije nego što završim", rekla je 36-godišnji Škot.