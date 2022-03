Kustić govorio o novom stadionu: Već smo razgovarali s Tomaševićem...

Prošla godina, još uvijek poprilično pandemijska, za Hrvatski nogometni savez nije bila nimalo loša. Ni što se rezultata tiče, a ni kad je o novcu riječ. Na jučerašnjoj redovitoj sjednici Skupštine HNS-a prikazan je film o rezultatima ostvarenim u prošloj godini, a oni nisu bili nimalo loši. Pogotovu kad je riječ o A-reprezentaciji, koja je našoj nogometnoj kući donijela i pozamašnu zaradu. Uz to je ostvaren i cilj, Hrvatska je na Europskom prvenstvu prošla skupinu, no zapela je u osmini finala u srazu sa Španjolskom. Naša najbolja reprezentacija i inače hrani Savez, a s obzirom na to da je prošle godine igrala na Europskom prvenstvu, prihodi su još bolji.

- Drago mi je što je video pokazo da radimo važne iskorake u svim strateškim segmentima - kazao je nakon prikazivanja filma o uspjesima naših reprezentacija te o uspjesima u ostalim djelatnostima Saveza predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

Na sjednici je skupštinarima predstavljen dogovor o prodaji TV prava na našu Prvu ligu te je podnesen financijski izvještaj za 2021. godinu.

- Vjerujem da se svi slažemo da je dogovor o prodaji TV prava povijesno važan iskorak za hrvatski nogomet i naše klubove. Zahvaljujem Hrvatskom telekomu i Supersportu na povjerenju te sam uvjeren u vrlo uspješnu suradnju. Dogovorena 44 milijuna eura u četiri godine bit će izuzetno važan doprinos proračunima naših klubova, raspodjelu još nismo dogovorili, a profitirat će i drugoligaši koji imaju proračun od dva ili dva i pol milijuna kuna, a ovim će ugovorom u sljedeće četiri godine dobivati 500 ili 600 tisuća kuna godišnje - rekao je Kustić.

Istina, nakon što je propao dogovor i raskinut ugovor s tvrtkom Endorphin Magine, bio je uspjeh pronaći nove partnere u dosta kratkom roku. Stoga je HNS održao sastanke sa zainteresiranima za kupnju TV i medijskih prava. Stigle su tri ponude, a Izvršni odbor HNS-a ih je razmotrio i odlučio se za ponudu Hrvatskog telekoma, koja je s iznosom od devet milijuna eura po godini bila najizdašnija, a ponudi se pridružio i Supersport pa se došlo do 44 milijuna eura u četiri godine.

Pohvalio se Kustić i s ulaganjima u nove travnjake, a na apel bivšeg predsjednika HNS-a Branka Mikše, aktualni predsjednik govorio je i o stadionu.

- Slažem se s gospodinom Mikšom da uz ulaganja u travnjake trebamo misliti i na gradnju stadiona. Imali smo sastanak i s gradonačelnikom Tomaševićem, Zagreb treba novi stadion, zalagat ćemo se da to bude na mjestu sadašnjeg stadiona. Kad sam spominjao sastanak s gradonačelnikom, glavna tema bio je Zagrebello. U razgovorima smo istaknuli da smo zainteresirani, tamo bismo potencijalno napravili Kuću hrvatskog nogometa - rekao je o tome Kustić.

U HNS-u se nadaju da će i ova godina donijeti puno dobrih stvari. Mlada reprezentacija je s Igorom Bišćanom postigla sjajne rezultate u kvalifikacijama za Euro igrača do 21 godine i sljedeći tjedan nastavlja igrati kvalifikacijske utakmice. I A-reprezentacija bit će u fokusu kao i prošle godine. Manje zbog teambuildinga u Dohi na turniru sljedeći tjedan, a više zbog te iste Dohe jer će se potkraj godine u Kataru održati Svjetsko prvenstvo na kojem će Hrvatska pod vodstvom izbornika Dalića braniti srebro iz Rusije.

To opet jamči dobre prihode HNS-u, možda kao i one 2012. godine o kojima je izvijestila voditeljica odjela financija i računovodstva Ružica Bajrić. Tako su bili planirani prihodi od 286.510.776 kuna te rashodi od 260.107.490 kuna, odnosno višak prihoda nad rashodima u iznosu od 26.403.286 kuna. Dakle, HNS je u plusu od oko 3,5 milijuna eura.

Najviše novca od Eura

Najveći prihodi ostvareni su od sudjelovanja reprezentacije na Europskom prvenstvu, prihodi od marketinga, TV prava, ulaznica i opreme. Najveći rashodi odnose se na aktivnosti Saveza, odnosno na organizaciju utakmica svih reprezentacija, na razvoj i unapređenje nogometa, troškove za plaće i ostale troškove zaposlenika, amortizaciju, razne donacije...

- Nastavljamo u istom stilu i vjerujem da će ova godina biti još uspješnija, još bolja i još bogatija vrhunskim sportskim i poslovnim rezultatima - poželio je predsjednik Hrvatskoga nogometnog saveza Marijan Kustić u govoru na sjednici Skupštine HNS-a.

