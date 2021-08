Krznar uvjeren da će Zagrepčani i idućeg proljeća uživati u europskom nogometu

Ždrijeb skupina Europske lige Dinamu je dodijelio prilično teške suparnike, ali ne i takve s kojima se ne bi mogao nositi. Kad je završen ples kuglica, pa i dok je izvlačenje trajalo i dok su plavi saznavali imena suparnika, Dinamov trener nije bio posebno uzbuđen.

Prilično smiren, bez prevelikih emocija, komentirao je ždrijeb iz Istanbula, suparnike s kojima će se u skupini H plavi boriti za ostanak na europskoj sceni i na proljeće.

- Mislim da je skupina atraktivna, ali i kompetitivna. Zadovoljni smo, moglo je biti i gore. O kojoj god grupi se radilo, cilj nam je da budemo najbolji. Koncentrirat ćemo se na svaku utakmicu posebno i pokušati doći do prve dvije pozicije koje vode dalje, u nokaut-fazu natjecanja. Naravno da je West Ham najzvučnije ime i najmoćniji od tri suparnika, ali ne smijemo podcijeniti ni Genk - izjavio je Krznar pa nastavio:

- Tu su i Austrijanci, s kojima smo imali priliku suočiti se prošle godine. Nismo nikoga htjeli izbjeći jer na to i ne možemo utjecati. Naravno, bilo je i slabijih suparnika od ovih koje smo izvukli. Domogli smo se primarnog cilja, a to je sudjelovanje u jednom od europskih natjecanja. Možemo to usporediti s prošlom godinom kada također nismo uspjeli doći do Lige prvaka, ali se na kraju iz toga izrodio veliki uspjeh, najveći u novijoj povijesti Dinama, te ćemo pokušati do toga doći i ove godine.