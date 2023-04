Kraljice šoka novom pobjedom protiv Slovačke izborile plasman na Svjetsko prvenstvo 2023.!

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija plasirala se na Svjetsko prvenstvo koje će se od 29. studenog do 17. prosinca održati u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj. Hrvatske rukometašice su plasman na SP izborile nakon što su u uzvratnom susretu kvalifikacija u Slavonskom Brodu uvjerljivo pobijedile Slovačku sa 31-18 i tako potvrdile pobjedu 25-23 iz prve utakmice.Osmi je to plasman hrvatskih rukometašica na smotru najboljih selekcija svijeta od 15 mogućih. Dva četvrtfinala (1997, 2011) najbolja su ostvarenja do sada.

Plasman na Svjetsko prvenstvo ujedno je i prvi korak koji trebaju učiniti naše rukometašice da bi mogle konkurirati za nastup na OI u Parizu 2024.Hrvatska i Slovačka odigrale su samo pet službenih susreta, i svih pet je pripalo našoj reprezentaciji. U kvalifikacijama za EURO 2012. godine u Michalovcima je bilo 34-23, a u uzvratu u Novigradu 26-20 za Hrvatsku. Na Svjetskom prvenstvu 1995. godine u Wiener Neustadtu Hrvatska je slavila sa 30-28, a taj lijepi niz je nastavila u Šali (25-23) i Slavonskom Brodu (31-18).

Počelo je dobro za Hrvatsku. Nakon sedam minuta igre odabranice izbornika Nenada Šoštarića povele su 5-2. Na polovici prvog dijela Hrvatska je imala +4 (8-4), vrlo brzo i pet razlike (10-5), da bi u 22. minuti naše igračice stigle i do velikih šest pogodaka prednosti (13-7). U posljednjim trenucima poluvremena Hrvatska je došla i do +7 (17-10).U prvom poluvremenu briljirala je Tea Pijević s devet obrana, Valantina Blažević je zabila šest, a Dejana Milosavljević četiri gola. Na suprotnoj strani najviše muke zadavala nam je Barbora Lancz s pet golova.

U nastavku susreta hrvatska prednost je samo rasla. U 32. minuti "Kraljice šoka" su povele sa 10 razlike (21-11), pet minuta kasnije bilo je i +13 (24-11) i bilo je samo pitanje s koliko će razlike naše rukometašice slaviti.Na koncu je završilo 31-18 za veliko slavlje hrvatskih rukometašica.

Hrvatsku su do pobjede predvodile Milosavljević s osam, te Blažević sa šest golova. Katarina Pavlović i Katarina Ježić dodale su po četiri gola. Pijević je na koncu imala 10 obrana, a Lucija Bešen devet. Kod Slovakinja najefikasnije su bile Lancz sa šest golova, dok su Reka Bizika i Erika Rajnohova dodale po tri gola.