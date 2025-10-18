Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 141
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
TRENER DINAMA

Kovačević: Napali su me sa svih strana, morao sam mijenjati. Uvijek ima tih ljudi što galame

Dinamo i Osijek sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/13
VL
Autor
Stjepan Meleš
18.10.2025.
u 20:50

- Vidjeli smo na današnjoj utakmici koliko nam znači Dominguez. Moram ga pohvaliti. Govorili smo da nam nedostaju golovi iz prekida i evo, danas su ih zabili naši stoperi. Činilo nam se da smo se počeli čuvati za Malmo kad smo poveli 2:0 - izjavio je Kovačević nakon utakmice.

Nogometaši Dinama u susretu su 10. kola HNL na stadionu u Maksimiru svladali Osijek sa 2-1 (2-0). Utakmica je rezultatski bila riješena već u uvodnih 15 minuta kada su stoperi domaćeg sastava Scott McKenna (3) i Sergi Dominguez (14) pogađali mrežu gostiju, da bi u nastavku Šimun Mikolčić (70) samo smanjio na konačnih 2-1.

- Dobro smo ušli u utakmicu, dali dva gola iz dva prekida, kontrolirali smo utakmicu do 60. minute. Nakon izmjena smo očekivali zabiti još jedan gol, ali Osijek je lijepo pogodio. Zasluženo smo pobijedili, nismo ništa dozvolili Osijeku. Rezultat 2:0 zna biti varljiv, uvijek to govorim. Imali smo i kontri i polukontri, ali onda te neće.

Vidjeli smo na današnjoj utakmici koliko nam znači Dominguez. Moram ga pohvaliti. Govorili smo da nam nedostaju golovi iz prekida i evo, danas su ih zabili naši stoperi. Činilo nam se da smo se počeli čuvati za Malmo kad smo poveli 2:0 - izjavio je Kovačević nakon utakmice.

- Morao sam mijenjati, napali su me sa svih strana. Koristili smo 23 igrača ove sezone, ali uvijek ima tih koji galame. Nije nam lako, mi smo ekipa u procesu stvaranja. Malo me žalosti da igrači koji su danas ušli nisu ponudili dovoljno dobru igru.

Moraju biti bolji da bi dobili još veću minutažu. Bio sam siguran da ćemo zabiti treći gol nakon što sam napravio zamjene, ali, eto, primili smo. Vukovar bi trebao imati više bodova po igri. Moramo prvo razmišljati o Malmou pa onda o Vukovaru -  zaključio je trener Dinama.

Ključne riječi
HNL Osijek mario kovačević Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Slaven Belupo i Rijeka sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a
Video sadržaj
REMI U KOPRIVNICI

VIDEO Rijeka kiksala protiv Slavena, blijedi hrvatski prvak ima tek dvije pobjede ove sezone

Rijeka je u otvaranju utakmice imala mnogo sreće što nije pala u rezultatski zaostatak. Naime, u 11. minuti grubo je pogriješio vratar Zlomislić, njegovo je slabo ispucavanje presjekao Šuto, lopta se odbila do Lepinjice koji je lobom svladao Zlomislića.  Ipak, nakon više od pet minuta pregledavanja snimke putem VAR-a procijenjeno je kako je Lepinjica ipak bio u minimalnom zaleđu.

Split: Zagrijavanje igrača uoči utakmice Hajduk i Dinamo
Premium sadržaj
Video sadržaj
9
SPORTSKI DIREKTOR HAJDUKA

Veliki intervju Gorana Vučevića: Priča s Hajdukom je dosta konfuzna. Bit ću otvoren i pokušati objasniti...

– Dosta je konfuzna ta priča u vezi s Hajdukom, bilo je prvenstava za koja smo u startu znali da klub neće biti prvi. To je klub koji je putem udruge Naš Hajduk dao do znanja što želi. Ne mora biti prvi, ali neka izgleda hajdučki. Je li to uteg? Smatram da nije. Navijači su to prepoznali i s time su se poistovjetili. Splićani često kažu da žive Hajduk. To je spoj navijača i kluba koji će trajati tko zna koliko.

Učitaj još