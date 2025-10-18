Kovačević: Napali su me sa svih strana, morao sam mijenjati. Uvijek ima tih ljudi što galame

Nogometaši Dinama u susretu su 10. kola HNL na stadionu u Maksimiru svladali Osijek sa 2-1 (2-0). Utakmica je rezultatski bila riješena već u uvodnih 15 minuta kada su stoperi domaćeg sastava Scott McKenna (3) i Sergi Dominguez (14) pogađali mrežu gostiju, da bi u nastavku Šimun Mikolčić (70) samo smanjio na konačnih 2-1.

- Dobro smo ušli u utakmicu, dali dva gola iz dva prekida, kontrolirali smo utakmicu do 60. minute. Nakon izmjena smo očekivali zabiti još jedan gol, ali Osijek je lijepo pogodio. Zasluženo smo pobijedili, nismo ništa dozvolili Osijeku. Rezultat 2:0 zna biti varljiv, uvijek to govorim. Imali smo i kontri i polukontri, ali onda te neće.

Vidjeli smo na današnjoj utakmici koliko nam znači Dominguez. Moram ga pohvaliti. Govorili smo da nam nedostaju golovi iz prekida i evo, danas su ih zabili naši stoperi. Činilo nam se da smo se počeli čuvati za Malmo kad smo poveli 2:0 - izjavio je Kovačević nakon utakmice.

- Morao sam mijenjati, napali su me sa svih strana. Koristili smo 23 igrača ove sezone, ali uvijek ima tih koji galame. Nije nam lako, mi smo ekipa u procesu stvaranja. Malo me žalosti da igrači koji su danas ušli nisu ponudili dovoljno dobru igru.

Moraju biti bolji da bi dobili još veću minutažu. Bio sam siguran da ćemo zabiti treći gol nakon što sam napravio zamjene, ali, eto, primili smo. Vukovar bi trebao imati više bodova po igri. Moramo prvo razmišljati o Malmou pa onda o Vukovaru - zaključio je trener Dinama.