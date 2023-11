Kostelić: Za razliku od Svjetskog skijaškog kupa, ocean ne možete korumpirati

U Cinestaru Branimir Centra, Ivica Kostelić predstavio je premijerno svoj drugi dokumentaristički uradak. Nakon "Skiing the fire ring" s kojim je predočio svoju skijašku islandsku avanturu, jedan od najtrofejnijih hrvatskih sportaša ovaj put se pohvalio s "Transatom", uzbudljivim i vrlo zanimljivim prikazom regate dvojaca preko Atlantika "Jacques Vabre".

Sa svojim francuskim partnerom Callisteom Antoineom, tu je utrku vozio u studenom 2021. godine pa je na svom brodu, naslovljenom s "Croatia full of life", i proslavio svoj 42. rođendan.

A ta avantura trajala je 22 dana, 14 sati, 29 minuta i 51 sekundu. Ivica i Calliste stigli su 17. što je bilo ostvarenje nauma da se, među 45 brodova Klase 40, u cilj na Martiniqueu uđe među brodovima iz prve polovice. A u jednom trenutku je hrvatsko-francuska kombinacija zauzimala vrlo visoko četvrto mjesto što nije bilo realno i zadržati među puno jače budžetiranim brodovima.

- Naš proračun je za hrvatske standarde bio dobar ali je bio četiri-pet puta slabiji od dobrog dijela konkurencije.

A taj visoki plasman događao bi se kada bi na Atlantiku bili jadranski uvjeti kojima je Ivica bio vičan.

- Ja sam kralj jadranskih uvjeta - uskliknuo je Ivica u jednom trenutku utrke.

Da te život u takvoj divljini navede uživati u malim stvarima Ivica je ispričao na primjeru hrane:

- S obzirom na to da se na brodu jela uglavnom dehidrirana hrana ponekad je važno imati i nešto za nepce. I zato sam ja ponio kulen, kobasice, špek, češnjak sve ono što me podsjeća na dom. Dakako, morate paziti i da ne dehidrirate jer se nikako ne smijete dovesti u stanje energetske iscrpljenosti u kojem bi bilo opasno donositi odluke.

Priča Ivica u dokumentarcu i o drugoj čestoj temi koja je predmet upućenih mu pitanja a to je spavanje. Kako i kada spavati dok juriš preko oceana?

- Na brodu se spava kratko pri čemu morate izbjeći buđenje iz dubokog sna jer ste tada smeteni. Uvijek se treba buditi iz faze plitkog sna, nakon 40-45 minuta ili pak nakon faze dubokog sna odnosno nakon sat i pol ili nakon tri sata. A duže od 40-ak minuta možete spavati jedino na oceanu, kada ste izvan ruta komercijalnih brodova.

Nakon prikazivanja filma, koji je istu večer imao dvije projekcije, Ivica je odgovarao na pitanja iz publike u kojoj su bili Ivičin otac Ante Kostelić ali i sestra mu Janica. A jedno od pitanja bilo je što to, od ove oceanske avanture, nije uspio snimiti.

- Najmanje se snimaju problemi jer vi, kada se problem događa, na snimanje i ne mislite. Nismo snimali kada smo se noću vozili brzinom 30 čvorova kroz valove od pet-šest metara. Nismo snimili niti blizak susret s drugim brodom a nađu se na moru kreteni koji vas ne žele propustiti a vide da ste vi na jedrima. Nismo snimili ni bovu koja nam se zaplela a ni morskog psa kojeg smo vidjeli kod Zelenortskih otoka. A ja se razveselim svakom životu u toj vodenoj pustinji.

Za takve situacije, Ivica predlaže sljedeće rješenje:

- I zato bi idealno bilo kada bi kamere na brodu bile cijelo vrijeme, praktički Big Brother, pri čemu bi se, možda, pojavio problem privatnosti. No, to je budućnost u kojoj bi trebalo riješiti i pitanje skladištenja snimljenog materijala ali i problem energije koje te kamere trebaju a vi ste na brodu s energijom ograničeni.

Svog francuskog mornara Ivica je opisao idealnim partnerom za ovakve poduhvate.

- U 22 dana mi smo se možda jednom porječkali i to jesmo li neko jedro trebali skratiti ili ne.

Na pitanje što je njegov sljedeći avanturistički projekt, Ivica je odgovorio:

- Ovisno koliko daleko gledate. Ono što znam ovog časa jest da sutra moram voziti djecu u školu i vrtić.

Uslijedilo je i pitanje o tome što ga je privuklo odobalnom jedrenju?

- Ocean drži svoje kriterije. Za razliku od Svjetskog skijaškog kupa, ocean ne možete korumpirati. Kada smo bili na meteorološkom brifingu čovjek nam je rekao da neće biti skraćivanja rute i onaj koji ne može izdržati sve uvjete neka izabere drugi sport. A u skijanju se spustevi skraćuju i do 50 sekundi a slalomi na 35 sekundi. Ocean je nepotkupljiv. U Svjetskom kupu se staze pojednostavljuju. Nekad su staze bile teške, nisu se nivelirale. Skijanje je nekad bila borba protiv planine kao što je jedrenje borba s oceanom.

Bez obzira na to što kritične scene nisu snimljene, kad gledate "Transat" morate se zapitati je li Ivicu ikada strah i kad se osjeća ugroženim?

- Nije mi problem priznati da me je strah. Kada sam prvi put izašao na ocean, mislio sam da će se brod raspasti. No, kada se uvjerite da brod može puno pretrpjeti, kada mu više vjerujete, onda pomičete granicu vaše komforne zone. No, i dalje me bude strah ako dođem blizu gubitka kontrole nad brodom. I zato moj cilj u jedrenju nije rezultat nego da se osjećam ugodno kada postane neugodno.