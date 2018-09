Kopić: Znam, ovo se ne traži...

Otkako je Željko Kopić došao u Split, Hajduk je triput gostovao u Koprivnici. Jučer je, čini se, napravljen i pomak jer su Splićani uspjeli zabiti pogodak. Prvi protiv Slavena Belupa u Koprivnici u zadnje tri utakmice. No, ni to nije bilo dovoljno. Završilo je 1:1, a obje momčadi još uvijek čekaju svoju prvu pobjedu u Prvoj HNL. Hajduk je kapitulirao u 17. minuti kada je zabio Mateas Delić, a konačan omjer postavio je Brazilac Jairo u 33. minuti. No, opet je to bilo mučenje u Hajdukovoj igri veći dio utakmice. Opet nije bilo pravih rješenja prema naprijed.

Pritisak je sve veći

Pritisak na Poljudu sve je veći. Sigurno je da se još dugo neće moći tolerirati nedostatak rezultata. Uopće nije važno s koje razine će doći bilo kakvo rješenje. Za navijača Hajduka najvažnije je da stvari napokon krenu pravim smjerom. U upravljačkom i nogometnom smislu.

- Radimo svoj posao... Već prije sam rekao da je klub iznad svega i da vodeći ljudi vode o tome računa. A na meni je da dam sve od sebe i budemo što bolji - počeo je Kopić.

A kako je Hajdukov trener vidio utakmicu?

- Ulazak u utakmicu nije bio dobar, daleko smo bili od duela i igrača, nakon izjednačujućeg gola smo se dizali, bili sve bolji, Posavec je jednu obranio... U nastavku smo se razjasnili u svlačionici kako da popravimo igru i igrali smo jako, jako dobro, trebali smo zabiti taj pobjedonosni gol... - kaže Kopić.

Ivković kaže da su oni zaslužili pobjedu?

- U najavi utakmice sam vidio da se ovdje drugačije govori nego dok sam ja bio u Koprivnici, prije se uvijek poštivalo protivnika. Ivković misli da je zaslužio pobjedu?! Ne bih komentirao, neka konzumira svoje pravo kako želi... Jesmo li mi bili bolji? U drugom dijelu jesmo - naglasio je Kopić.

No, svjestan je da situacija nije dobra.

- Rekao više puta da ovo nije rezultat koji se traži u Hajduku. Ali mislim da je igra u Zaprešiću i danas dobar znak, veći dio utakmice dobar, momci rastu, usvajaju zahtjeva, tendencija napadačke igre je prisutna, nedostaje još koji gol. U procesu smo... Bilo bi lakše da je Delić u Zaprešiću zabio za 3:2, ili da smo dobili 2:1 - zaključio je Kopić.

Da, točno je, Hajduku nedostaje još ‘samo’ poneki pogodak. Ali od ideje do gotovog proizvoda dalek je put. Kopić to sigurno zna.

Sjajni Hajradinović

Makar na jedan dan zasjeo je Osijek na vrh ljestvice, pobjedom protiv Lokomotive (2:1).

Do današnjeg sraza Dinama s Rijekom. Svoj dan imao je Haris Hajradinović koji je najprije zabio u 7. minuti s bijele točke, a onda u 74. majstorski zabio s 25 metara. Četiri minute ranije za goste je zabio Dejan Radonjić, također s bijele točke. •