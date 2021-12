Kopić: Poznajem mentalitet Hajduka, mi ćemo u derbiju biti pravi

Ovaj put je to bilo brzo, čim je nakon utakmice i poraza u kupu od Rijeke (1:3) trener Damir Krznar podnio ostavku, iskočilo je ime Željka Kopića kao njegova nasljednika. Barem privremenog, no ako se iskaže do kraja ove polusezone, možda postane i trajno.

Bez kontakta s Kekom...

– Stajali smo iza Krznara, on je moralna osoba koja je podnijela ostavku i samo o njemu ovisi hoće li i dalje ostati u Dinamu i na kojoj poziciji. To dovoljno govori o tome što mislimo o njemu. Nažalost, rezultati su u posljednje vrijeme postali katastrofalni. Morali smo odmah reagirati. Zamolili smo direktora omladinske škole Željka Kopića da preuzme momčad. Pred nama je pet važnih utakmica u zgusnutom rasporedu i to neće biti lako apsolvirati. Zahvaljujemo mu što je pristao preuzeti momčad i nadamo se da će rezultati biti bolji nego što jesu – rekao je predsjednik Dinama Mirko Barišić te ustvrdio da nisu bili u kontaktu s trenerima koje se spominje, kao što su Matjaž Kek, Ante Čačić...

– Da Krznar nije podnio ostavku, on bi i sada bio trener, dakle nismo imali kontakte s nekim od trenera – tvrdi Barišić.

Željko Kopić zasad je privremeno rješenje na klupi Dinama.

– Klupa Dinama zanimljiva je svakome, sva imena koja se spominju u medijima su etablirani treneri, zaslužuju poštovanje Moj je cilj imati dobre rezultate, želimo zajedničkim snagama ovo do zime izvući na najbolji način, a uprava će tako dobiti dovoljno vremena da razmotri sve opcije, povuče najbolje poteze za klub, to je jedino bitno – odgovorio je Kopić na pitanje o ambicijama na trenerskom mjestu, mogućoj želji da se zadrži na klupi plavih i na proljeće.

Kopić je, kao direktor nogometne škole, bio u stalnom kontaktu s Krznarom.

– Upoznat sam s puno stvari, ali drugačije je kada uđete u svlačionicu, osjetite igrače. Promjene? Dajte mi malo vremena da detaljnije osjetim situaciju pa ćemo onda o tome više razgovarati.

Kopić će debitirati u nedjelju, u velikom derbiju s Hajdukom, klubom koji je vodio kao i trener i imao dobre rezultate.

Debitira protiv Hajduka

– Očekujem ozbiljnu utakmicu, jako dobro znam mentalitet Hajduka, i kad je dobro i kada nije dobro, a sada su u zamahu. Pratio sam rad trenera Dambrauskasa, mi ćemo napraviti sve da budemo na pravoj razini. Vjerujem u ovu momčad, Dinamo ima kvalitetu. Negdje se po putu nit pogubila, ali moja vjera u svlačionicu je apsolutna. Pogledao sam sve i domaće i europske utakmice otkad sam tu i nadam se da ćemo već u nedjelju biti na željenoj razini – kazao je Kopić.

Nakon odlaska Krznara s mjesta trenera, jasno je da će otići i njegov stručni stožer ili barem njegov veći dio. Zasad će ostati Alen Peternac koji je i vodio prvi trening plavih nakon Krznarove ostavke, a ostalo će se slagati u hodu.