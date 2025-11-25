Konačno je stiglo objašnjenje: Evo što čeka Hrvatsku na ždrijebu Svjetskog prvenstva

Nogometni svijet s velikim nestrpljenjem iščekuje petak, 5. prosinca, kada će sve oči biti uprte u John F. Kennedy Centar za scenske umjetnosti u Washingtonu gdje će se održati ceremonijalni ždrijeb skupina za najveće nogometno natjecanje u povijesti. FIFA je službeno objavila detaljan protokol koji definira sudbinu nacionalnih vrsta, a za hrvatsku reprezentaciju, koja je svoje mjesto na turniru osigurala suverenim osvajanjem prvog mjesta u kvalifikacijskoj skupini L, ovo je trenutak istine. Raspored jakosnih skupina, koji će biti ključan za formiranje grupa, temelji se na službenom FIFA/Coca-Cola rankingu objavljenom 19. studenog, što je Vatrene zacementiralo u drugu jakosnu skupinu, odnosno Pot 2. Iako to znači da će Hrvatska izbjeći neke neugodne protivnike koji se također nalaze u drugom bubnju, to istovremeno jamči sraz s jednom od najjačih svjetskih reprezentacija već u grupnoj fazi natjecanja, što odmah podiže tenzije i očekivanja navijača diljem domovine.

Status u drugoj jakosnoj skupini donosi specifičnu težinu jer Hrvatska ne može igrati protiv drugih reprezentacija iz istog pota, ali zato iz prve jakosne skupine (Pot 1) prijeti prava "elita". Budući da se turnir održava u tri zemlje, domaćini Kanada, Meksiko i Sjedinjene Američke Države automatski su smješteni u prvi pot i unaprijed raspoređeni u određene skupine kako bi se olakšala logistika; Meksiko će tako predvoditi skupinu A, Kanada skupinu B, dok će SAD biti nositelj skupine D. Ako Vatreni ne izvuku jednog od domaćina, prijeti im sudar s nogometnim divovima kao što su aktualni prvaci Argentina, uvijek opasna Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Nizozemska, Belgija, Njemačka ili Španjolska. Svaka od ovih opcija nosi svoje taktičke izazove, a izbjegavanje europskih teškaša i izvlačenje jednog od domaćina moglo bi se smatrati povoljnijim ždrijebom, iako igranje protiv domaćina na njihovom terenu uvijek nosi specifičan pritisak publike i atmosfere.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Novi format natjecanja, koji po prvi put uključuje čak 48 reprezentacija, drastično mijenja dinamiku turnira u odnosu na prethodna izdanja. Momčadi će biti podijeljene u 12 skupina po četiri ekipe, što znači da je margina za pogrešku donekle promijenjena. U nokaut fazu, točnije u šesnaestinu finala, plasirat će se prve dvije momčadi iz svake skupine, ali i osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija, što otvara dodatne kalkulacije za prolazak dalje. Ipak, put do osmine finala bit će trnovit, a osim nositelja iz prve skupine, opasnost vreba i iz nižih potova. Iz treće jakosne skupine (Pot 3), Hrvatska bi mogla igrati protiv neugodnih europskih rivala poput Norveške ili Škotske, ali i protiv egzotičnijih, no vrlo sposobnih momčadi kao što su Egipat, Alžir, Paragvaj, Tunis, Obala Bjelokosti, Uzbekistan, Katar, Saudijska Arabija ili Južna Afrika. Svaka od ovih reprezentacija donosi drugačiji stil igre na koji će se stručni stožer morati prilagoditi.

Četvrta jakosna skupina (Pot 4) tradicionalno sadrži niže rangirane reprezentacije te pobjednike europskih i interkontinentalnih doigravanja, no povijest nas uči da se na Svjetskim prvenstvima nikoga ne smije podcijeniti. Upravo su te "male" utakmice često bile klopka za favorite. S obzirom na to da će se turnir igrati na ogromnom geografskom području koje pokriva tri velike države, logistika i putovanja bit će jednako važan faktor kao i sama kvaliteta protivnika. Hrvatski nogometni savez pomno će pratiti ždrijeb ne samo zbog imena protivnika, već i zbog lokacija gradova domaćina, jer će klimatski uvjeti i vremenske zone igrati veliku ulogu u pripremi i regeneraciji igrača između utakmica.

Proširenje Svjetskog prvenstva na 48 momčadi nije samo kozmetička promjena, već strateški zaokret koji od izbornika zahtijeva dublji kadar i bolju rotaciju igrača. Činjenica da čak i treće mjesto u skupini može voditi dalje stvara psihološki pritisak da se svaka utakmica igra na pobjedu, ali istovremeno pruža "sigurnosnu mrežu" u slučaju jednog lošeg dana. Za Hrvatsku, koja je poznata po tome da najbolje igra kada je najteže, ovaj sustav može biti dvosjekli mač. S jedne strane, kvaliteta Vatrenih trebala bi biti dovoljna za prolazak skupine bez obzira na protivnike, no s druge strane, povećan broj utakmica do samog finala znači veće fizičko trošenje.

Analitičari već sada slažu idealne i najgore moguće scenarije. "Skupina smrti" mogla bi uključivati, primjerice, Francusku, Hrvatsku, Norvešku i neugodnog predstavnika iz četvrtog pota, što bi svaku utakmicu pretvorilo u derbi. S druge strane, "skupina iz snova" mogla bi spojiti Vatrene s jednim od slabije rangiranih domaćina te protivnicima poput Uzbekistana i Novog Zelanda, što bi omogućilo lakše tempiranje forme za nokaut fazu. Bez obzira na ishod kuglica u Washingtonu, jasno je da će Hrvatska u Ameriku stići s ambicijom da ponovi ili nadmaši uspjehe iz Rusije i Katara, potvrđujući svoj status svjetske nogometne velesile.