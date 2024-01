Kolega u Adelbodenu do plasmana karijere! Rodeš odskijao sjajnu drugu vožnju

Odlične vijesti nam dolaze s trećeg slaloma sezone Svjetskog kupa za skijaše u popularnom švicarskom Adelbodenu na kultnoj Chuenisbargli stazi.

Hrvatski skijaš Samuel Kolega došao je do svojeg najboljeg rezultata karijere šestim mjestom, čime je nadjačao dosadašnji najbolji rezultat, deveto mjesto iz Chamonixa u veljači prošle godine.

Time je Kolega izjednačio najbolji rezultat karijere svojeg starijeg brata Eliasa Kolege, koji je prije četiri godine također u Adelbodenu također bio šesti.

U utrci je slavio Austrijanac Manuel Feller, drugo mjesto je zauzeo Norvežanin Atle Lie McGrath, dok je treće mjesto iznenađujuće uzeo još jedan Austrijanac, Dominik Raschner sa startnim brojem 35 nakon 16. mjesta u prvoj vožnji.

Kolega je u prvoj vožnji odskijao vožnju karijere, kad se sa startnim brojem 25 spustio niz stazu autoritativno, tečno, bez ijedne greške i došao do sjajnog šestog mjesta.

U drugoj vožnji Kolega je bio za nijansu rezerviraniji, ali i dalje skijao kvalitetno, ritmično te bez većih grešaka i tako došao do svojeg drugog Top 10 plasmana u karijeri.

Drugi hrvatski predstavnik koji je došao do plasmana bio je Varaždinac Istok Rodeš koji je nakon 27. mjesta u prvoj vožnji odskijao iznimno dobro u drugoj, popeo se za deset stepenica i došao do 17. mjesta. To je za Rodeša najbolji plasman u posljednjih godinu i pol dana, još od slaloma u Val d'Isereu u drugoj polovici 2022. godine.

Treći hrvatski skijaš u ovoj utrci bio je Filip Zubčić koji je dan prije u veleslalomu u Adelbodenu došao do postolja osvojivši treće mjesto. Međutim, nedjelja nije bila dobra za Zubčića koji je odustao nakon prve vožnje slaloma.