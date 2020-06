Kći legendarne Mariane Tirce blizu dolaska u Podravku

Mariana Tirca bila je jedna od najboljih svjetskih rukometašica koje su ikada igrale u Podravci iz Koprivnice. Došla je u Hrvatsku 1993. i ostala do 1999. godine, kada je rodila kćer Sorinu.

Tko bi tada rekao da će kći postati sjajna rukometašica, a potom da će nakon dvadesetak godina i ona zaigrati za Podravka Vegetu.

– Još nije sto posto da ćemo kao obitelj doći u Koprivnicu. Naime, čekamo odluku Rumunjskog rukometnog saveza. Ako potvrde kaznu, ni Sorina ni sve ostale igračice Braşova neće smjeti nigdje igrati čak dvije sezone. Nadamo se da se to neće dogoditi i da ćemo u novoj sezoni biti članovi Podravke – rekla je Mariana Tirca.

Igračice nisu krive

U studenom prošle godine Rumunjska antidopinška agencija objavila je da su tri igračice Corone iz Braşova osumnjičene da su koristile nedozvoljena sredstva.

Zbog doping-skandala na Svjetsko prvenstvo u Japan nisu putovale četiri igračice Braşova, klub je suspendiran i izbačen iz grupne faze EHF kupa, ali isto tako poništeni su im svi rezultati u rumunjskom prvenstvu, u kojem su nakon 11 kola bile druge.

– Odgovorno tvrdim da nijedna od igračica nije kriva. Sve je to bio sklop nevjerojatnih okolnosti. Na kraju je klub platio skupu cijenu, a nadam se da tu skupu cijenu neće platiti i same igračice – rekla je Mariana, koja se rado sjeća dana provedenih u Koprivnici.

– Podravka je jedini inozemni klub u kojem sam igrala ozbiljan rukomet. Onaj jednogodišnji izlet u Grčku na kraju karijere ne računam. U Koprivnici sam stekla brojne prijateljice s kojima se i danas rado čujem. Jedna od njih je i Ana Matišić, u to vrijeme tajnica kluba. Naravno, vrhunac karijere u Podravci bilo je osvajanje Kupa prvakinja 1996. godine. Mi tada nismo bili svjesni koliko je to velika stvar, a ne možeš to ni znati dok to ne doživiš – rekla je Tirca, koja je u karijeri igrala uglavnom za rumunjske klubove – Braşov, Bacau i Valcea.

Karijeru je završila 2004. godine kada je imala 42 godine. Za Rumunjsku je odigrala 335 utakmica, na kojima je postigla 2043 pogodaka. Nakon igračke karijere postala je trenerica pa je s Braşovom osvojila Challenge kup i prvenstvo Rumunjske.

– Drago mi je da je Sorina izrasla u vrhunsku igračicu. Tko zna, možda će biti bolja od mene. Zapravo, uvjerena sam da će biti bolja od mene. Zanimljivo je da sam igrala na mjestu desnog vanjskog, a Sorina igra na mjestu lijevog vanjskog. Sorina je kao i ja prilično mirna dok traje utakmica – istaknula je Mariana.

Sorina je već nekoliko puta bila u Koprivnici, kada je njezin klub igrao protiv Podravke.

Najbolji strijelac EP-a

– Sorina nema nikakav problem da odigra sezonu, dvije ili tri u Podravci. Grad joj se sviđa, klub također, a i mene se nešto pitalo, ha ha – iskreno će reći Mariana.

Sorina je zablistala na Europskom prvenstvu kadetkinja 2015. godine kada je bila najbolji strijelac. Dvije godine kasnije na Europskom prvenstvu do 19 godina opet je bila najbolji strijelac, a prošle godine dobila je nagradu kao najbolja mlada igračica Rumunjske.

– Počela je trenirati rukomet s devet godina, a dobar dio njene karijere bila sam joj trenerica – istaknula je Mariana, a Sorina je jednom o svojim počecima rekla:

– Ne znam jesam li se iz prve zaljubila u rukomet, ali sad ga definitivno volim. Možda zato što nisam egoistična osoba, a ovo je ekipni sport? Možda zbog moje majke? Ne znam...

Ako se obitelj preseli u Koprivnicu, mama će biti trenerica mlađih dobnih skupina. Možda dođe i tata Sorin, koji u Podravini ima dosta prijatelja iz onih dana ponosa i slave sredinom devedesetih. Možda dođe i Sorinin dečko Gheorghe Gicu Grozavu. Riječ je o 29-godišnjem nogometašu koji ima 30 nastupa za reprezentaciju.

– Ne znam hoće li Sorina na kraju doći ili neće, ali ako dođe, onda smo riješili problem lijeve strane napada koju je ove sezone pokrivala Tjaša Stanko. No kako je Slovenka otišla dalje, moramo potražiti novo rješenje. Sorina je pun pogodak i njezinim dolaskom dobili bismo jako, jako puno – rekao je Zlatko Saračević, trener Podravka Vegete.

Bilo bi zanimljivo kada bi jedne sezone zajedno u Podravci zaigrale Sorina Tirca i Tena Petika, kćeri Mariane i Snježane, najzaslužnijih za osvajanje Kupa prvakinja prije 24 godine.