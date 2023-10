Kanaet se vraća pobjedničkim navikama, a Golubić dojurio iz Kine da bi nastupio u svom Zagrebu

Na tradicionalnom Zagreb Croatia Openu, tekvondaškom turniru klase G1, koji je okupio više od 750 natjecatelja iz 47 zemalja, nastupila su neka važna imena ovog sporta a bilo bi ih i više da se tijekom tjedna u Kini nije održavao Grand Prix turnir s puno većim bodovnim izazovima.

I zbog toga većine hrvatskih reprezentativaca i reprezentativki u dvorani Sutinska Vrela nije bilo ali jedan od njih se ipak potrudio doći. Svjetski prvak do 74 kg Marko Golubić, odmah po slijetanju u Zagreb, požurio je na vaganje da bi nastupio na turniru na kojem je osvojio treće mjesto. Dovoljno da osvoji onoliko bodova koliko mu je s turnira ove razine nedostajalo a za to mu je bilo dostatno izboriti polufinale pa dalje nije niti nastupao.

- Drago mi je da sam se borio tu gdje sam nastupio i prije 15 godina. Ostao nam je ove sezone još jedan Grand Prix i ja se nadam da ćete me dogodine gledati na Olimpijskim igrama - kazao je Golubić.

Pored aktualnog svjetskog prvaka na djelu se moglo vidjeti i brončanog olimpijca Tonija Kanaeta koji se u svoj Split vrati sa zlatom, drugim u nizu na G turnirima nakon povratka od teškog loma i operacije od koje se oporavljao godinu dana.

- Prošlo je godinu dana od ozljede i drago mi je da se vraćam s prvim mjestima na dva turnira zaredom. Nakon Beograda i zlata na G turniru Galeb Open osvojio sam zlato i na Croatia Openu. Nisu to još turniri razine Grand Prixa, ali polako se dižem i ovo mi je dodatna motivacija da nastavim raditi još jače. Iz natjecanja u natjecanje osjetim da napredujem iako to još uvijek nije on vrh forme. No, veseli da sam pobijedio na turniru iako još uvijek nisam 100 posto spreman. Sanjam i dalje Olimpijske igre ali sve ovisi kako će se razviti situacija sa Šapinom i Golubićem, momcima koji su u svjetskom vrhu. A oni zaslužuju nastupiti na Olimpijskim igrama pa je pitanje hoću li ja uopće dospjeti u tu priliku da kroz kvalifikacijske turnire olimpijsku vizu izborim. No, ako i ne dobijem tu priliku ostaju mi svjetska i europska prvenstva u novom olimpijskom ciklusu i za te izazove bit ću spreman.

Kad govori o svojim izgledima za nastup u Parizu, Kanaet (80 kg) misli na to hoće li se po olimpijskoj rang-listi, koja se zatvara krajem godine, Golubić u 68 kg izboriti za vizu ili neće. Jer tek ako trenutno petoplasirani Zagrepčanin ne uspije onda bi Kanaet, ako tako odluči izbornik Toni Tomas, mogao biti taj koji će dobiti priliku na kvalifikacijskom turniru sljedeće godine.

U Hrvatskom taekwondo savezu vjeruju da bi na Olimpijskim igrama mogli imati četvero sudionika, dvije cure i dva dečka pri čemu bi moglo biti i isto toliko dvojbi. Svjetska prvakinja do 46 kg Lena Stojković jest u bodovnoj prednosti, trenutno je četvrta, no može se dogoditi da izbornik procijeni da u Parizu u toj olimpijskoj kategoriji (do 49 kg) trenutno sedma Bruna Duvančić ima više izgleda jer je to njena prirodna kategorija.

Dvojba se može pojaviti čak i u slučaju olimpijske pobjednice Matee Jelić. Ako se ona ne plasira na Igre preko rang-liste, a trenutno je deseta među teškašicama, i ne iskaže formu s kojom bi mogla proći kvalifikacije, nije nemoguće da na kvalifikacijski turnir u kategoriji do 67 kg izbornik pošalje nekog drugog. Možda Doris Pole koja se, poput Kanaeta, oporavila od teške ozljede pa bodovno zaostaje ali posjeduje potencijal ili europsku doprvakinju Niku Klepac. Doduše, ovo nam se više čini kao sredstvo poticanja olimpijske pobjednice da ne posustane u traženom spartanstvu nego o nečemu što se naveliko planira.

Premda je ovog časa, po bodovima, unutra jer je treći a u Pariz sigurno idu prva petorica a možda i šesti (ako je među njima pobjednik Grand Slama), nitko svjetskom doprvaku do 87 kg Ivanu Šapini ne jamči nastup u Parizu. Naime, njemu za vrat puše brončani svjetski teškaš Paško Božić (preko 87 kg) a njihove se kategorije spajaju u olimpijsku preko 80 kg. Doduše, Božić je trenutno 13. i nije toliko izgledno da izbori olimpijsku kvotu po rang-listi ali je on kadar to učiniti, dobije li za to priliku, kroz kvalifikacijski turnir.