ANKETA Kakva usporedba: 'Revolucionarna' maskota Olimpijade izgleda kao - klitoris?

Francuske maskote za Olimpijske igre 2024. izgledaju kao ogromni 'klitorisi u tenisicama', a francuski list Libération to je pozdravio kao revolucionarno odstupanje od tradicionalnog falusnog simbola Eiffelovog tornja, javlja The Guardian.

Kada su dvije trokutaste crvene maskote, Phryges, predstavljene za Olimpijske i Paraolimpijske igre, predstavljene su u obliku frigijskih kapa, okruglih, stožastih šešira povezanih s Francuskom revolucijom.

Pariški organizacijski odbor rekao je da je to bila prilika za 'utjelovljenje francuskog duha nudeći nešto novo' u odmaku od tradicionalnog životinjskog lika koji se često bira za Olimpijske igre.

Foto: Gao Jing/XINHUA (221114) -- SAINT DENIS, Nov. 14, 2022 (Xinhua) -- Tony Estanguet, President of Paris 2024, poses with the Phryges, unveiled as the official mascots of Paris 2024 Olympic and Paralympic Games during a press conference in Saint Denis, France, Nov. 14, 2022. (Xinhua/Gao Jing) Photo: Gao Jing/XINHUA

Ali male crvene figure brzo su uspoređene s klitorisima sa smajlićima. Imaju značajnu sličnost s ogromnim crvenim klitorisom na napuhavanje koji je feministička skupina postavila nasuprot Eiffelovog tornja na prošlogodišnji Međunarodni dan žena.

Novinar Quentin Girard rekao je da je 's anatomske točke gledišta', imati klitoris kao francusku olimpijsku maskotu 'vrlo dobra vijest' i znači da je nakon godina tabua i nedostatka obrazovanja, zemlja kolektivno 'napokon shvatila kako jedna izgleda' .

Izgleda li maskota OI 2024. kao klitoris? Da 50,00% +

Ne 50,00% +

