Kako je moguće da Federer gotovo ne igra, a zarađuje više od Đokovića? Stvar je vrlo jednostavna

Zvuči gotovo nevjerojatno, ali ako je vjerovati uglednom Forbesu, Roger Federer i dalje više zarađuje od Novaka Đokovića, iako je Srbin ove godine imao gotovo savršenu sezonu u kojoj je osvojio sva tri Grand Slam turnira: Australian Open, Roland Garros i Wimbledon. Dapače, ispred Đokovića su na listi teniskih bogataša i bogatašica i tenisačice Naomi Osaka i Serena Williams.

Ukupno preko milijarde

Izradivši bilancu zarade u posljednjih 12 mjeseci, vodeći poslovni magazin u svijetu s adresom u New Yorku izračunao je da Švicarac, unatoč tome što u posljednje vrijeme gotovo i ne igra, zarađuje puno više od prvog tenisača svijeta i to, u grubom omjeru, gotovo dva i pol puta više – 90,6 prema 38 milijuna USD. Razlika, naravno, nije nastala na teniskim terenima, tu je Novak 13 puta uspješniji (osam prema 0,6 milijuna USD), ali zna se da Federer teniska marka i da velike svjetske firme vole da on bude njihov “maneken”, prije svega zbog njegova minulog rada i imidža koji ima kod teniskih fanova. Razlika je, dakle, u sponzorskim ugovorima i to nije od jučer...

Federer je od turnira u karijeri zaradio točno 130,594.339 američkih dolara, a procjenjuje se da je od sponzora uprihodio još gotovo sedam puta više – oko 900 milijuna USD. Ukupno, dakle, 30 milijuna iznad milijarde. Po tome se može reći da je Federer prvi, a zasad i jedini, milijarder u svijetu tenisa. A ni među ostalim sportašima nema ih puno, jedva petorica: boksač Canelo Alvarez te trojica nogometaša Cristiano Ronaldo, Lionel Messi i Neymar.

No Švicarac će uskoro biti još bogatiji jer posjeduje znatan udio (oko 40 posto) u švicarskoj tvrtki On koja se bavi proizvodnjom obuće i odjeće i do kraja godine bi trebala biti izlistana na burzama. Stoga ne čudi da je Federer već 16. godinu zaredom najplaćeniji tenisač na svijetu.

Federer je 2018. godine prekinuo suradnju s Nikeom kako bi potpisao još izdašniji 10-godišnji sponzorski ugovor s japanskom kompanijom Uniqlo. Ugovor s Japancima vrijedan je 265 milijuna eura, a za usporedbu, u 20 godina suradnje s Nikeom, Roger je zaradio ukupno 141 milijun eura. A Federer je i uspješni maneken Barille, talijanskog proizvođača tjestenine (ugovor vrijedan 39 milijuna eura), Mercedes-Benza, Lindta (čokolade), Rolexa (satovi), Rimowe (proizvođač prtljage) i Moëta (šampanjci). Sve u svemu, Švicarac je znalački prodao svoje tenisko umijeće i popularnost.

Goran u maloj prednosti

Još veće iznenađenje od toga da je Đoković tek četvrti po zaradama jest činjenica da je Osaka druga. Dvadesettrogodišnja Japanka povukla se s ovogodišnjeg Roland Garrosa i preskočila Wimbledon, a i na Olimpijskim igrama je doživjela razočaravajući poraz u trećem kolu, no svi njezini glavni sponzori poput Nikea iskazali su joj podršku. Dapače, Osaka je dobila i nove sponzore kao što su Panasonic, pa ih sad ima 20-ak. Bila je i jedna od promotorica Olimpijskih igara u Tokiju i model lutke Barbie koja je rasprodana u roku od samo nekoliko sati.

Što se Serene Williams tiče, sve je jasno, uz to što je najtrofejnija tenisačica današnjice i što ima 20 sponzora, ona već zarađuje i kao modna kreatorica te ulagateljica u startupove, ali malo čudi da je Rafa Nadal (20 Grand Slam naslova, kao i Federer i Đoković) tek peti po zaradama u posljednjih 12 mjeseci. Ništa strašno, može se reći da ovo nije bila najuspješnija Rafina godina, ali ne može se požaliti. Od turnira i sponzora zaradio je 27 milijuna USD, njegove ekshibicije nikad nisu ispod milijun dolara, a i sponzori su mu respektabilni – Nike, Babolat, Richard Mille i najnoviji – Amstel.

Forbes se nije bavio hrvatskim tenisačima, jer su oni poprilično daleko od vrha, ali nećemo puno promašiti ustvrdimo li da su ukupno u karijeri od tenisa najviše zaradili Goran Ivanišević i Marin Čilić. Što se turnirskih nagrada tiče, tu je Marin prešišao Gorana (28,955.865 prema 19,878.007 dolara), no kad je riječ o ukupnom prihodu, smatra se da je Goran još uvijek u maloj prednosti. Njegova se zarada procjenjuje na oko 100 milijuna dolara (najviše je zaradio kao maneken tvrtke Sergio Tacchini), a Marinova (glavni sponzori Head i Ebix) na oko 90.

