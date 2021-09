Čisti luksuz! Pogledajte stan koji je Đoković prodao za šest milijuna dolara

Prvi reket svijeta, srpski tenisač Novak Đoković, prodao je svoj luksuzni stan na Miami Beachu za šest milijuna dolara.

On je 2019. kupio taj stan od 210 kvadratnih metara s tri spavaće sobe i četiri kupaonice.

Foto: WALTER/PIXSELL La villa de Novak Djokovic à Miami est à vendre pour 6 millions de dollars La villa de Novak Djokovic à Miami est à vendre pour 6 millions de dollars. Novak Djokovic home in Miami Beach Condo Novak Djokovic sold his Miami Beach luxury condominium for $6 Million Dollars. He had bought the 2,241 square foot apartment with 3 bedrooms and 3.5 bathrooms in November 2019. The unit also has 1.715 wraparound terrace with direct ocean views. Some of the building' amenities include a library, a private garden, 2 swimming pools and a spa as well as cabanas, a complete gym and private access to the beach. WALTER / BESTIMAGE /PIXSELL

Osim toga, ima i ogromnu terasu koja ide oko cijelog stana s direktnim pogledom na ocean.

Luksuzna zgrada u kojoj se stan nalazi ima i knjižnicu, privatni vrt, dva bazena, saunu, teretanu i privatni pristup plaži.

Prvi reket svijeta zasigurno nije u problemima s novcem, ali je poznato kako on voli mirnija mjesta, prepuna prirode pa Miami možda ipak nije njegov stil.

Foto: WALTER/PIXSELL La villa de Novak Djokovic à Miami est à vendre pour 6 millions de dollars La villa de Novak Djokovic à Miami est à vendre pour 6 millions de dollars. Novak Djokovic home in Miami Beach Condo Novak Djokovic sold his Miami Beach luxury condominium for $6 Million Dollars. He had bought the 2,241 square foot apartment with 3 bedrooms and 3.5 bathrooms in November 2019. The unit also has 1.715 wraparound terrace with direct ocean views. Some of the building' amenities include a library, a private garden, 2 swimming pools and a spa as well as cabanas, a complete gym and private access to the beach. WALTER / BESTIMAGE /PIXSELL

Dodajmo i kako je Forbes objavio listu najbogatijih tenisača i tenisačica, a na njoj Novak zauzima četvrto mjesto, dok je prvi Roger Federer. Novak ima 38 milijuna dolara, a većinu nije zaradio na terenu, već od sponzorskih ugovora, a taj bi konto mogao i povećati.

Naime, produžio je ugovore s Lacosteom i Asicsom pred US Open te će na tome zaraditi još 13 milijuna godišnje, a postao je ambasador i luksuznog sata.

Foto: WALTER/PIXSELL La villa de Novak Djokovic à Miami est à vendre pour 6 millions de dollars La villa de Novak Djokovic à Miami est à vendre pour 6 millions de dollars. Novak Djokovic home in Miami Beach Condo Novak Djokovic sold his Miami Beach luxury condominium for $6 Million Dollars. He had bought the 2,241 square foot apartment with 3 bedrooms and 3.5 bathrooms in November 2019. The unit also has 1.715 wraparound terrace with direct ocean views. Some of the building' amenities include a library, a private garden, 2 swimming pools and a spa as well as cabanas, a complete gym and private access to the beach. WALTER / BESTIMAGE /PIXSELL