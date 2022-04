Kako do titule? Čačić će morati vratiti svoje stare navike, evo koje

Dinamov trener Ante Čačić u četvrtak je došao pogledati sraz dvaju Dinama, zagrebačkog i kijevskog. Uostalom, u kadru koji je vodio Damir Krznar imao je pet igrača koji su inače pod njegovom paskom, a u zadnje vrijeme nisu se naigrali. I nisu bili nimalo loši pa nije nemoguće da u nedjelju protiv Lokomotive u Kranjčevićevoj netko od njih dobije priliku, primjerice Menalo koji je postigao lijep pogodak, Baturina koji je dobro igrao i pogodio vratnicu, Perić koji se vraća nakon ozljede, a igrao je i Dilaver, Jurić u vrhu napada može dobiti priliku jer Emreli se ozlijedio u Gorici, a Petković nije u formi.

Desetorici prijete kartoni

Ante Čačić u svojoj nekadašnjoj eri u Dinamo znao je puno rotirati momčad i čini se da bi se tim svojim navikama baš u nedjelju mogao vratiti. Naime, nakon sraza s lokosima plavi igraju vjerojatno i ključni derbi, u Maksimiru dočekuju Osijek i Čačiću trebaju svježi i zdravi igrači. K tome, na popisu igrača koji imaju po dva žuta kartona čak je deset igrača i, dobije li netko od njih treći žuti od suca Ivana Bebeka, neće moći igrati protiv Bjeličine momčadi.

A u opasnosti je puno imena koja su jako važna za igra plavih, kao što su Ademi, Ivanušec, Livaković, Mišić, Šutalo, a uz njih su u opasnosti Franjić, Gojak, Jurić, Menalo i Štefulj. Već i zbog toga je moguće da će Čačić posegnuti za rotacijama, da će bar nekoga od tih igrača koji su mu nužni za Osijek pokušati sačuvati. A za neke je rekao da i nisu potpuno spremni, kao Ademi i Ivanušec koji su imali dulje stanke zbog ozljeda i stoga nisu bili u punom trenažnom ritmu iako su Gorici odigrali cijeli susret i to jako dobro.

– Možda je izraz rotiranje malo neprikladan, ali neki igrači nisu spremni, nemaju dovoljno natjecateljskog ritma. U Gorici je nakon dugo vremena Ivanušec odradio 90 minuta, imamo i situaciju s Ademijem koji je odradio 90 minuta, ali je imao problema s ozljedama i nije trenirao – najavio je već nakon Gorice vjerojatne promjene.

S druge strane, Lokomotiva nije momčad s kojom se može šaliti, trener Silvijo Čabraja odlično je posložio tu mladu momčad, igraju jako dobar nogomet. Nakon što su stradali od Hajduka u Poljudu (4:0), upisali su dva remija (Dragovoljac i Istra), ali i dvije pobjede (Slaven Belupo i Rijeka). To su rezultati koji su ih podignuli do petog mjesta na kojem kane i ostati. Dečki nemaju pritisak, igraju nogomet i stoga će biti opasan suparnik Dinamu, kao što su bili i u tri dosadašnje utakmice s plavima.

Čačića teško ‘pročitati’

Naime, imaju 0:1 poraz u Maksimiru, imaju i 1:0 pobjedu u Kranjčevićevoj (Marić) te susret bez pogodaka u gostima, dakle u međusobnim susretima apsolutno su izjednačeni. To je veliko upozorenje za Čačića i Dinamo, četiri su kola do kraja i Dinamo ne bi smio kiksati ako želi mirnije u završnicu prvenstva i mirnije dočekati Osijek. Za Dinamo je to jako važna utakmica, tri boda su još kako potrebna bez obzira na to što plavi sad imaju dobru bodovnu prednost. Zbog toga se ne mogu previše kockati i odmarati previše udarnih igrača.

No Ante Čačić ima svoje ideje, kod njega je uvijek teško pročitati s kakvom će momčadi istrčati u koji susret, no sad mu je važno naći 11 ili 16 igrača koji će uspješno iznijeti teret susreta u Kranjčevićevoj i onda se mirno okrenuti velikom derbiju s Osječanima. Vidjet ćemo tko će “friški” ući u početnu postavu u nedjelju. Vjerujemo da će veću minutažu dobiti Marko Tolić, mogao bi zaigrati i mladi Baturina, no možda je tijekom ovog tjedna nakon Gorice Čačić uspio nešto napraviti s Petkovićem kojeg je u Gorici držao na klupi do 71. minute. I u tih 20 minuta pokazao je želju, no tko zna je li uvjerio Čačića da mu da i veće povjerenje.

U svakom slučaju Čačić ima sve širi izbor u završnici sezone, ali na Kajzerici imaju novih problema. U Puli su u zadnjim sekundama preko Kulenovića izvukli bod, ali su ozljede zaradili Cipetić i Stojković te neće moći igrati protiv Dinama, a još se ne zna kad će se i vratiti. Aliyu iza sebe ima ramazanski post i fizički nije u dobrom stanju pa je upitno hoće li u nedjelju biti spreman ili će Čabraja morati tražiti druga rješenja za sraz s plavima.

