Kakav biser: Sutkinji tvrdio da je bez novca, a pogledajte što je objavljivao na Instagramu

Bivši svjetski boksački prvak u četiri težinske kategorije Adrien Broner završio je iza rešetaka jer nije poštivao sud u Clevelandu. Naime, on je stigao na sud zbog incidenta iz 2018. kada je u noćnom klubu fizički napao jednu žensku osobu, piše Croring.

Osuđen je na dvije godine uvjetne kazne, a žrtva je privatnom tužbom izborila odštetu od 830.000 dolara. Presuda je donesena lani u prosincu, a boksač još nije platio novčanu kaznu.

Prošli je mjesec na sud dokazivao kako mu je bankovni račun prazan i da ima samo 13 dolara. Prije nekoliko dana na Instagramu je objavio snimku na kojoj se vidi velika količina novca na stolu. U ponedjeljak je ponovno pozvan na sud, te je sutkinja Nancy Russo od Bronera tražila objašnjenje.

- Imam bogate prijatelje koji se brinu za mene. Novac koji ste vidjeli u videu poslali su mi prijatelji - rekao je Broner.

Sutkinja je tražila da to još pojasni.

- Ja imam veliko srce. Mogu vam to i dokazati. Kad sam imao novac, svi su me tražili i ja bih im ga dao. Sad oni znaju da sam u problemima pa mi ga daju kada ga tražim. To su moji prijatelji - kazao je Broner i dodao:

- Mogu za novac pitati Gervontu Davisa, Ala Haymona, Stephena Espinozu, koga god, svi će mi pomoći. Šalju mi ga bankovnim putem i ja ga trošim. Nemam svoj novac, a trebam plaćati račune.

Sutkinja Nancy Russo nije bila zadovoljna odgovorom, te je Bronera poslala iza rešetaka.

Boksač je želio odgoditi plaćanje do siječnja, jer tvrdi da ima ugovoren meč kojim bi zaradio dovoljno novca i tada bi mogao platiti odštetu.

U srijedu je zakazano novo saslušanje, a Broner će ostati u pritvoru sve dok njegov odvjetnik ne dostavi financijsku karticu okrivljenika odvjetničkoj firmi koja zastupa osobu koja je podnijela tužbu, piše Croring.