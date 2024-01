Kakaris: Neka utakmica s Hrvatskom bude "party", volim kad su pune tribine

Nakon što su Grci pobijedili Nizozemce s 15:10, i tako izborili pravo nastupa u četvrtfinalu (i to protiv Hrvatske), u miks zoni popričali smo s dobrim duhom te reprezentacije Konstantinosom Kakarisem (23). A riječ je o jednom od boljih svjetskih centara koji sada igra za Pro Recco prije kojeg je angažmana dvije sezone proveo u dubrovačkom Jugu.

Uvijek nasmiješen, pravi dobrica, rado se odazvao zamolbi hrvatskih novinara kazavši da razumije dosta hrvatskog ali da ga ne umije pričati.

- Naučio sam psovke ali i normalne riječi. Te dvije godine u Dubrovniku za mene su bile sjajne. Svi su se brinuli o meni, ja sam stekao nove prijatelje ali sam i igrački napredovao. Osim toga, živio sam u vrlo lijepom gradu koji je ljeti nevjerojatan a zimi puno mirniji što je za profesionalnog sportaša i treninge jako dobro.

Kazat će da je i dalje u kontaktu sa svojim bivšim suigračima ali i sa nekim gosparima izvan vaterpola što se moglo vidjeti i za gostovanja Pro Recca u Dubrovniku. Kazao nam je kolega Tonči Vlašić da se prigodom tog posjeta "izgrlio s pola Grada"

- Da, stekao sam neke jako dobre prijatelje. Sa svim bivšim suigračima sam u kontaktu. Momci su sjajni. Dubrovnik mi je ostao u jako lijepom sjećanju.

Kada smo pak spomenuli aktualnu formu njegove reprezentacije, njegovo lice više nije bilo toliko razvučeno u osmjeh.

- Na startu Prvenstva smo dobili Mađarsku ali nismo igrali dobro, protiv Italije je to bila katastrofa a protiv Gruzije smo pokušavali popraviti stvari. Protiv Hrvatske ćemo pak morati biti puno bolji.

Što je razlog toj varljivoj formi? Liga prvaka, naporna sezona ili nešto treće?

- Iskreno da vam kažem, ne znam. Ne trebamo o tome razmišljati sada nego kada turnir završi.

Kakvu utakmicu protiv Hrvatske očekuje?

- Svi scenariji su tu mogući. Hrvatska je kompletan tim, imaju dobre vratare, dobre defenzivce, obje napadačke strane.

Je li to, za prognozere, utakmica pola-pola?

- Ne znam je li to tako, no oba tima su sjajna i bit će to sjajna utakmica.

Hoće li publika u petak predstavljati prednost za domaću momčad?

- Generalno se tako smatra, no ja to volim. Neka bude kao u Splitu. Nema veze za koga navijaju, to je za sport jako dobro. Kao "party".

Kad smo se nasmiješili, Konstantinos je pojasnio.

- Mislio sam reći kao slavlje, praznik za vaterpolski sport.

Za Grčku je karakteristično da nemaju niti jednog ljevaka a jako su dobra reprezentacija.

- Kako je rekao naš izbornik, imamo dešnjake koji igraju kao ljevaci pa nemamo problema.

Rastali smo se s Kostom u nadi da neće ponoviti predstavu kakvu je izveo u utakmici za treće mjesto na Svjetskom prvenstvu 2022. godine kada je bio najbolji strijelac u pobjedi nad Hrvatskom (9:7).

Osim Kakarisa, prijatelje među Dubrovčanima imaju još dvojica bivših jugaša. Riječ je o Alexandrosu Papanastasiou koji je za Jug igrao četiri sezone a sada je član Olympiakosa i Stylianosu Argyropoulosu koji je igrao jednu sezonu i sada igra za Ferencvaros.