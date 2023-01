Juranović s Celticom na korak do još jednog trofeja, hoće li mu to biti posljednji u Škotskoj?

Nogometaši Celtica plasirali su se u finale tamošnjeg Liga kupa nakon što su u polufinalu, na domaćem terenu, svladali Kilmarnock s 2-0. Golom Japanca Daizena Maede poveo je Celtic 1-0 u 18. minuti, a labilni jedan gol prednosti Celtic je imao sve do pete minute sudačke nadoknade. Tada je Grk Giakoumakis postavio konačnih 2-0.

Hrvatski reprezentativac Josip Juranović odigrao je cijelu utakmicu za Celtic koji će u finalu igrati protiv pobjednika dvoboja Rangers - Aberdeen. Taj je polufinalni susret na programu u nedjelju od 16 sati.

Celtic's Daizen Maeda celebrates scoring their second goal with Josip Juranovic before it is disallowed after a VAR review

Ukoliko Celtic osvojio Kup, mogao bi to biti Jurin oproštajni trofej jer se već duže vrijeme otvoreno govori o njegovom transferu, a među zainteresiranima su klubovi iz Španjolske LaLige.