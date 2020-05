Jordan i Pippen odsjedali u hotelu pod lažnim imenom, Kukoč nije

Sjećate li se Rustyja LaRuea? S obzirom da ga se ne sjećaju niti mnogi stariji NBA fanovi, on je proteklih dana učinio nešto da bi ljude podsjetio na sebe. A riječ je o "multipraktik" sportašu koji je na svom fakultetu (Wake Forest University) igrao košarku, bejzbol i američki nogomet.

Kada je završio studij, Rusty se odlučio za košarku pa je dvije sezone nosio dres Chicago Bullsa i to baš u sezoni 1997./1998. u kojoj su "Bikovi" osvojili svoj posljednji, šesti, naslov NBA prvaka.

No, nije dotični gospodin tada dao neki značajan doprinos tom naslovu prvaka. Štoviše, taj branič odigrao je te sezone za Bullse samo 14 utakmica, a u doigravanju ga nije ni bilo. No, to ne znači da s "Bikovima" nije putovao pa je tako, poput hrčka, skupljao i suvenire koji su danas, poklonicima NBA košarke, jako zanimljivi.

Košarkaškim trenerima svakako će biti zanimljivo vidjeti kakve je upute veliki Phil Jackson, jedanaesterostruki trenerski prvak NBA lige, napisao svoji igračima uoči finalne serije sa Utah Jazzom. A naslovio ih je sa "Kako natjerati džez da pjeva bluz".

Pored niza taktičkih uputa, pa tako i onih kako igrati protiv udarnih snaga suparnika, razigravača Johna Stocktona i krilnog-centra Karla Malonea, pod točkom sedam piše: - Budite sigurni da imate prave prioritete. Pobijediti u finalnoj seriji kulminacija je cjelogodišnjeg rada. Svaki dan na trening ili utakmicu dođite dobro odmoreni, svježeg uma i pobijedit ćemo.

Ono što će pak fanovima biti možda zanimljivije jest rooming lista prigodom jednog od gostovanja u Salt Lake Cityju. A iz nje se vidi da se pod lažnim imenom u hotel prijavljivali nisu jedino on (LaRue), Joe Kleine, Bill Wennington i naš Toni Kukoč, a jedan od šaljivijih Bullsa prijavio se pod imenom fiktivnog filmskog junaka iz špijunske komedije Austina Powersa.

Bullsi su u to vrijeme bili popularni poput Beatlesa pa je i razumljivo što su Michael Jordan, Scottie Pippen ili pak Dennis Rodman to činili. Ili što su Jordan i Pippen sa sobom vodili i osobnu zaštitu. Iz hotelskog popisa gostiju vidi se da je Scottie Pippen imao jednog osobnog čuvara, a Michael Jordan čak tri tjelohranitelja plus osobnog trenra Tima Grovera.

Nije poznato pod kojim se to lažnim imenom prijavio enormno popularni Michael Jordan, no s obzirom da je njegov osobni vozač, bodyguard i najbolji prijatelj George Koehler odsjeo u sobi 1810 nije nemoguće (a to bi bilo i logično) da je izvjesni gospodin Oscar Miles iz sobe 209 zapravo bio pseudonim najvećeg košarkaša svih vremena.