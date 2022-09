Jezivi detalji: Francuska tenisačica otkrila kako ju je zlostavljao trener

Francuska tenisačica Fiona Ferro uznemirila je teniski svijet tvrdnjaka kako je bila žrtva svog bivšeg trenera.

Dvadesetpetogodišnja igračica kaže da ju je njen nekadašnji trener Pierre Bouteyre silovao i seksualno zlostavljao tri godine.

Sve se to dogodilo dok je bila tinejdžerica, prenosi France Press, navodeći da je odvjetnik optuženog rekao kako njegov klijent smatra da su imali ljubavni odnos. Međutim, tenisačica kaže da to nije bilo obostrano nego - silovanje.

Ferro je trenutno 259. tenisačica na planeti, a prema njezinim riječima zlostavljanje se događalo između 2012. i 2015. u San Rafaelu i francuskoj Provenci.

- To je preozbiljna tema da bih se njome bavila tijekom turnira. Očito me jako pogađa i možda je to jedan od razloga zašto noću ne spavam dobro. Šaljem ogromnu podršku Fioni - rekla je Alize Cornet koja je imala istog trenera, a plasirala se u treće kolo ovogodišnjeg US opena.

Bouteyre je optužen 18. kolovoza, izrečena mu je zabrana prilaska tenisačicama, a dok se slučaj ne riješi, zabranjeno mu je treniranje. Najbolji renking karijere Ferro je imala prošle godine kada je zauzimala 39. poziciju na WTA listi.