REPREZENTACIJA

Jeste li znali da Vatreni ima i mamu A reprezentativku?

Autor
Tomislav Dasović
09.11.2025.
u 16:53

Bila sam desni half, a igrala sam za Zagreb, za Loto, za Luv iz Graza, potom ponovno za Loto i na kraju za Agram. Bila sam aktivna do 44. godine, kazala nam je Jagoda Musa

Petar Musa, skromni, tihi 27-godišnji mladić iz Zagreba, vraća se u hrvatsku nogometnu reprezentaciju zahvaljujući blistavoj godini u dresu FC Dallasa. Musa je u 2025. godini za američki klub postigao 19 pogodaka u 33 nastupa, a sezonu je okončao 2. studenog kada je Dallas u doigravanju ispao od Vancouvera.


Zanimljivo, u američkom MLS-u natječe se 30 klubova, a Musin Dallas publici je najneatraktivniji i ima uvjerljivo najslabiju posjećenost: u domaćim utakmicama u prosjeku gleda ga tek nešto više od 11 tisuća gledatelja, više nego dvostruko manje od Hajduka u HNL, čiji je prosjek gledanosti na Poljudu čak 25 tisuća.

Prosvjednici otišli pred zgradu splitskog suda: 'Tražimo hitno ukidanje pritvora svim uhićenima'


Za usporedbu, Dallas Cowboys u američkom NFL-u na domaćim utakmicama imaju u prosjeku na tribinama čak 92.000 gledatelja, a košarkaši Dallas Mavericksa u NBA ligi 19.325 gledatelja.


Petar Musa jedinstven je nogometaš u povijesti hrvatske nogometne reprezentacije, kao jedini reprezentativac čija je majka također bila igračica hrvatske A nacionalne momčadi! Jagoda Obradović (rođena 23. kolovoza 1964.) od listopada 1993. do svibnja 1994. godine ima pet nastupa za Hrvatsku: po dvije sa Slovenijom (3:2, 2:0) i Švicarskom (2:0, 1:0) i jednu Walesom (3:0). Kada igra Jagoda, Hrvatska ne gubi! A bilo je to razdoblje nogometnog romantizma kada su žensku reprezentaciju vodili Domagoj Kapetanović i Zvonko Vuković, a za Hrvatsku su među ostalima igrale najpoznatije reprezentativke Marija Matuzić – Maca Maradona, zatim Mihaela Gurdon, Blaženka Logarušić, Nada Bešker, Ivanka Perić...


- Bila sam desni half, a igrala sam za Zagreb od 1981. do 1985., za Loto od 1983. do 1985., zatim za Luv iz Graza do 1990., a potom ponovno za Loto i na kraju za Agram. Bila sam aktivna do 44. godine – kazala nam je Jagoda Musa, koja ovo prezime nosi od 1997. godine, kada se udala za Petrovoga oca Željka Musu.


Petar Musa, iako nije igrač zvučnoga imena, nije uljez u reprezentaciji. Neki ga suigrači poznaju još od tinejdžerskih dana, poput primjerice Dominika Livakovića, s kojim je na početku profesionalne karijere bio suigrač u NK Zagreb. Bilo je to u sezoni 2015./2016., kada je Zagreb nepovratno ispao iz prvoligaškog društva, a Musa u njegovome dresu nije postigao niti jedan prvoligaški pogodak. Za Zagreb čak nije bio strijelac ni u 10 nastupa u drugoligaškoj konkurenciji. Utoliko je njegova eksplozija u inozemnim klubovima, praškoj Slaviji, Boavisti, Benfici i Dallasu, bila pomalo iznenađujuća, pa onda i interes Dalićevog stožera za njega.


Petar Musa od veljače do svibnja 2021. godine bio je i bundesligaški igrač; u dresu Union Berlina skupio je 14 nastupa i postigao jedan pogodak. Iste godine zaslužio je poziv izbornika mlade reprezentacije Igora Bišćana, te nastupio za selekciju U-21 na Europskom prvenstvu. Uz njega su tada je u momčadi bio i današnji A reprezentativac Martin Erlić.
