Jednog vatrenog nije bilo s Hrvatskom u Podgorici, HNS otkrio koji je razlog za to

Hrvatska ekspedicija stigla je u Crnu Goru oslabljena za jedno važno ime. Prema informacijama koje su se pojavile uoči utakmice, vratar Hajduka i standardni član reprezentacije, Ivica Ivušić, nije otputovao s ostatkom momčadi. Razlog njegovog izostanka su terapije na koje je morao otići u Split, zbog čega je propustio priliku da bude dio posljednje utakmice za Hrvatsku u kvalifikacijama za Svjetsko prvensto. Ivušić, koji je s Vatrenima osvojio brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine, predstavlja važnu kariku u Dalićevim planovima, no zdravlje je ipak na prvom mjestu te je u dogovoru sa stožerom odlučeno da je ostanak u Hrvatskoj najbolje rješenje.

Njegov izostanak događa se u trenutku kada izbornik Zlatko Dalić provodi svojevrsni reset momčadi. Nakon eksperimenta s trojicom braniča koji nije donio željene plodove, izbornik je odlučio vratiti momčad na "tvorničke postavke" i provjereni sustav s četvoricom u obrambenoj liniji. Dvoboj u Podgorici tako služi kao poligon za uvježbavanje shema u formaciji 4-2-3-1, koja se po potrebi može transformirati u 4-3-3. Kako do Mundijala nema još puno vremena, svaka je utakmica dragocjena za brušenje taktike i uigravanje linija, pogotovo jer Dalić želi vidjeti kako momčad reagira u različitim fazama igre, od postavljene obrane do brze tranzicije i okomitosti prema suparničkom golu.