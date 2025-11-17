Naši Portali
NEOČEKIVANI IZOSTANAK

Jednog vatrenog nije bilo s Hrvatskom u Podgorici, HNS otkrio koji je razlog za to

Rijeka: Trening hrvatske nogometne reprezentacije
Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
17.11.2025.
u 20:34

Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Podgoricu na prijateljski ogled s Crnom Gorom, no u zrakoplovu se nije našao jedan od standardnih članova. Vratar Hajduka Ivica Ivušić morao je propustiti putovanje zbog neodgodivih terapija

Hrvatska ekspedicija stigla je u Crnu Goru oslabljena za jedno važno ime. Prema informacijama koje su se pojavile uoči utakmice, vratar Hajduka i standardni član reprezentacije, Ivica Ivušić, nije otputovao s ostatkom momčadi. Razlog njegovog izostanka su terapije na koje je morao otići u Split, zbog čega je propustio priliku da bude dio posljednje utakmice za Hrvatsku u kvalifikacijama za Svjetsko prvensto. Ivušić, koji je s Vatrenima osvojio brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine, predstavlja važnu kariku u Dalićevim planovima, no zdravlje je ipak na prvom mjestu te je u dogovoru sa stožerom odlučeno da je ostanak u Hrvatskoj najbolje rješenje.

Njegov izostanak događa se u trenutku kada izbornik Zlatko Dalić provodi svojevrsni reset momčadi. Nakon eksperimenta s trojicom braniča koji nije donio željene plodove, izbornik je odlučio vratiti momčad na "tvorničke postavke" i provjereni sustav s četvoricom u obrambenoj liniji. Dvoboj u Podgorici tako služi kao poligon za uvježbavanje shema u formaciji 4-2-3-1, koja se po potrebi može transformirati u 4-3-3. Kako do Mundijala nema još puno vremena, svaka je utakmica dragocjena za brušenje taktike i uigravanje linija, pogotovo jer Dalić želi vidjeti kako momčad reagira u različitim fazama igre, od postavljene obrane do brze tranzicije i okomitosti prema suparničkom golu.
Ključne riječi
Crna Gora Vatreni SP 2026. hrvatska nogometna reprezentacija Ivica Ivušić

World Cup - UEFA Qualifiers - Group A - Slovakia v Germany
Video sadržaj
2
IGRA SE VEČERAS

Utakmica u kojoj ne igra Hrvatska će odrediti sudbinu vatrenih na svjetskom prvenstvu

Podsjetimo, kad bi se Hrvatska našla u prvoj jakosnoj skupini, potencijalni protivnici iz druge jakosne skupine bili bi joj Njemačka, Maroko, Italija, Kolumbija, Urugvaj, Švicarska, Japan, Senegal, Danska, Iran, Južna Koreja i Austrija. Kad bi se Hrvatska našla u drugoj jakosnoj skupini, potencijalni protivnici iz prve bili bi joj Španjolska, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Nizozemska, Belgija, Njemačka, SAD, Kanada i Meksiko

Kupnja