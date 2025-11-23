Jedan od najvećih svih vremena odlazi u mirovinu: Pamtit će ga kao ponajboljeg igrača koji nije osvojio prsten

40-godišnji veteran Chris Paul potvrdio je kako će mu aktualna sezona biti posljednja u NBA ligi. Legendarni razigravač odlučio se povući nakon ove sezone, njegove 21. u najjačoj ligi svijeta.

CP3-ja su 2005. tadašnji New Orleans Hornetsi izabrali kao četvrti pick drafta, a on je odmah pokazao o kakvom se talentu radi te odnio nagradu za novaka godine. Kroz sljedećih 20 godina, 12 puta bio je izabran za člana All-Star utakmice, 11 puta našao se u jednoj od tri najbolje momčadi lige u sezonu (All-NBA momčad) te će devet puta biti biran u jednu od dvije najbolje obrambene petorke.

Igrač je s drugim najvećim brojem asistencija u povijesti NBA lige s njih 12 532, a na drugom mjestu i kada su u pitanju ukradene lopte (2 727), u obje statističke kategorije ispred njega je samo legendarni John Stockton. U karijeri prosječno bilježi 16.9 poena, 9.2 asistencije, 4.4 skoka i 2 ukradene lopte po utakmici, dok je ove sezone na prosjeku od 2.5 poena, 1.8 skokova i 3.3 asistencije.

Back in NC!!! What a ride…Still so much left…GRATEFUL for this last one!! 🤞🏾 pic.twitter.com/1ZaJSqsWRD — Chris Paul (@CP3) November 22, 2025

Paul je u karijeri igrao za spomenute Hornetese, LA clipperse (čiji dres nosi i danas), Hosuton rocketse, Oklahoma City Thunder, Phoenix Sunse i San Antonio Spurse. Ostat će upamćen kao jedan od najboljih igrača koji nikada nije osvojio NBA prsten ni MVP nagradu. Najbliđi naslovu bio je 2021. kada su njegovi Phoenix Sunsi poraženi od Milwaukee Bucksa s 4:2 u velikom finalu iako su pobijedili u prve dvije utakmice.