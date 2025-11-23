Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 5
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
KRAJ ERE

Jedan od najvećih svih vremena odlazi u mirovinu: Pamtit će ga kao ponajboljeg igrača koji nije osvojio prsten

Chris Paul
Reuters/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
23.11.2025.
u 00:04

Paul je u karijeri igrao za spomenute Hornetese, LA clipperse (čiji dres nosi i danas), Hosuton rocketse, Oklahoma City Thunder, Phoenix Sunse i San Antonio Spurse

40-godišnji veteran Chris Paul potvrdio je kako će mu aktualna sezona biti posljednja u NBA ligi. Legendarni razigravač odlučio se povući nakon ove sezone, njegove 21. u najjačoj ligi svijeta.

CP3-ja su 2005. tadašnji New Orleans Hornetsi izabrali kao četvrti pick drafta, a on je odmah pokazao o kakvom se talentu radi te odnio nagradu za novaka godine. Kroz sljedećih 20 godina, 12 puta bio je izabran za člana All-Star utakmice, 11 puta našao se u jednoj od tri najbolje momčadi lige u sezonu (All-NBA momčad) te će devet puta biti biran u jednu od dvije najbolje obrambene petorke.

Izbornik Dalić spremio iznenađenje za Crnu Goru: Dvojica počinju prvi put nakon SP-a u Kataru

Igrač je s drugim najvećim brojem asistencija u povijesti NBA lige s njih 12 532, a na drugom mjestu i kada su u pitanju ukradene lopte (2 727), u obje statističke kategorije ispred njega je samo legendarni John Stockton. U karijeri prosječno bilježi  16.9 poena, 9.2 asistencije, 4.4 skoka i 2 ukradene lopte po utakmici, dok je ove sezone na prosjeku od 2.5 poena, 1.8 skokova i 3.3 asistencije.

Paul je u karijeri igrao za spomenute Hornetese, LA clipperse (čiji dres nosi i danas), Hosuton rocketse, Oklahoma City Thunder, Phoenix Sunse i San Antonio Spurse. Ostat će upamćen kao jedan od najboljih igrača koji nikada nije osvojio NBA prsten ni MVP nagradu. Najbliđi naslovu bio je 2021. kada su njegovi Phoenix Sunsi poraženi od Milwaukee Bucksa s 4:2 u velikom finalu iako su pobijedili u prve dvije utakmice.
Ključne riječi
nba mirovina Chris Paul

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja