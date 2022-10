Umjesto jednog od najstarijih stadiona svijeta, novi bi im se mogao zvati po pornografskoj kompaniji

Američka kompanija koja se bavi produkcijom porno-filmova, Stripchat, ponudila je engleskom prvoligašu Evertonu 200 milijuna dolara da bi se novi stadion Evertona (bit će gotovo do ljeta 2024.) zvao po toj kompaniji.

Troškovi izgradnje novog Evertonovog stadiona procjenjuju se na 500 milijuna funti, a riječ je o stadionu čiji bi kapacitet trebao iznositi 52.888 sjedećih mjesta.

Foto: Isaac Parkin/PRESS ASSOCIATION General view inside the stadium ahead of the Premier League match at Goodison Park, Liverpool. Picture date: Sunday September 18, 2022. Photo: Isaac Parkin/PRESS ASSOCIATION

Iz Stripchata su engleskom klubu ponudili 10-godišnji ugovor, a svake bi godine u Evertonovoj blagajni završilo 20 milijuna dolara. Ako Everton prihvati ponudu, stadion će nositi naziv Stripchat Sustainability Stadium.

- Želimo stadion učiniti najprogresivnijim, najodgovornijim i najodrživijim na svijetu pa smo poslali ovu ponudu. Pobrinut ćemo se da stadion smanji proizvodnju karbonskih emisija - poručili su iz Stripchata u kojem se, uz pornografiju, bave i ekološkim pitanjima.

Everton na Goodison Parku igra od 1892. godine i jedan je od najstarijih prvoligaških stadiona na svijetu. Uskoro će biti srušen, a Everton ćemo za dvije godine moći pratiti sa Stripchat stadiona..