Jedan dinamovac zabio je prvi gol karijere, a drugi je na gol čekao tri i pol godine

Dinamo je u utakmici s Osijekom (2:1) dobio dva nova strijelca ove sezone, Škota Scotta McKennu (28) i Španjolca Domingueza (20), što je naravno sjajna spoznaja za trenera Kovačevića – da ima još širu lepezu potencijalnih golgetera.

Osobito je pogodak bio važan McKenni. Iako postizanje pogodaka nije u opisu njegovog radnog mjesta, uvijek je naravno slatko zabiti, osobito kada se to događa tako rijetko. Naime, Scott McKenna svoj je posljednji klupski pogodak postigao sad već davnog 9. travnja 2022. godine, kada je bio nogometaš Nottingham Foresta, a žrtva je bio Birmingham – u engleskoj drugoj ligi. U toj sezoni McKenna je ostvario svoj rekordni golgeterski učinak od dva pogotka, a potom u sezonama 2022./2023. u Nottinghamu, 2023./2024. u Nottinghamu i Kopenhagenu, te 2024./2025. u Las Palmasu nije postigao – niti jedan jedan gol.

Slična je situacija i sa Sergijem Dominguezom, koji je protiv Osijeka postigao svoj prvi prvoligaški seniorski gol! Do sada je Sergi u seniorskom nogometu imao šest nastupa za Barcelonu u tri natjecanja – prvenstvu, Kupu i Ligi prvaka, a za Dinamo je zabio gol u svojem devetom nastupu.

Tako Dinamo nakon 13 odigranih utakmica u svim natjecanjima već ima 12-oricu nogometaša koji su se upisivali u strijelce: Kulenović je zabio 8, Beljo 7, Bakrar 6, Lisica 3, Ljubičić i Hoxha po 2, a Stojković, Villar, Vidović, Theophile, McKenna i Dominguez po jedan gol.

Najveću sreću svakog nogometaša – Njegovo Veličanstvo Gol – ove sezone nisu osjetili Mudražija, Mišić, Zajc, Varela, pa ni mladi hrvatski reprezentativac Fran Topić – jedini s ovog popisa koji kod Kovačevića nije igrao ni minute.