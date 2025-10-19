Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 67
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVI GOLGETERI

Jedan dinamovac zabio je prvi gol karijere, a drugi je na gol čekao tri i pol godine

Dinamo i Osijek sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a
Marko Prpic/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
19.10.2025.
u 13:34

Dinamo nakon 13 odigranih utakmica u svim natjecanjima već ima 12-oricu nogometaša koji su se upisivali u strijelce. Najubojitiji je Kulenović s devet pogodaka

Dinamo je u utakmici s Osijekom (2:1) dobio dva nova strijelca ove sezone, Škota Scotta McKennu (28) i Španjolca Domingueza (20), što je naravno sjajna spoznaja za trenera Kovačevića – da ima još širu lepezu potencijalnih golgetera.

Osobito je pogodak bio važan McKenni. Iako postizanje pogodaka nije u opisu njegovog radnog mjesta, uvijek je naravno slatko zabiti, osobito kada se to događa tako rijetko. Naime, Scott McKenna svoj je posljednji klupski pogodak postigao sad već davnog 9. travnja 2022. godine, kada je bio nogometaš Nottingham Foresta, a žrtva je bio Birmingham – u engleskoj drugoj ligi. U toj sezoni McKenna je ostvario svoj rekordni golgeterski učinak od dva pogotka, a potom u sezonama 2022./2023. u Nottinghamu, 2023./2024. u Nottinghamu i Kopenhagenu, te 2024./2025. u Las Palmasu nije postigao – niti jedan jedan gol.

Slična je situacija i sa Sergijem Dominguezom, koji je protiv Osijeka postigao svoj prvi prvoligaški seniorski gol! Do sada je Sergi u seniorskom nogometu imao šest nastupa za Barcelonu u tri natjecanja – prvenstvu, Kupu i Ligi prvaka, a za Dinamo je zabio gol u svojem devetom nastupu.   

Tako Dinamo nakon 13 odigranih utakmica u svim natjecanjima već ima 12-oricu nogometaša koji su se upisivali u strijelce: Kulenović je zabio 8, Beljo 7, Bakrar 6, Lisica 3, Ljubičić i Hoxha po 2, a Stojković, Villar, Vidović, Theophile, McKenna i  Dominguez po jedan gol.

Najveću sreću svakog nogometaša – Njegovo Veličanstvo Gol – ove sezone nisu osjetili Mudražija, Mišić, Zajc, Varela, pa ni mladi hrvatski reprezentativac Fran Topić – jedini s ovog popisa koji kod Kovačevića nije igrao ni minute. 

Ključne riječi
kriza golgeter Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još