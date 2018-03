Je li Ronaldo zbog ovog poteza trebao biti isključen?

Nesportski potez Cristiana Ronalda obilježio je prvo poluvrijeme uzvratne utakmice osmine finala protiv PSG-a i Reala.

U 16. minuti Portugalac je ulovljen u zaleđu, a nakon što je prekid brzo krenuo izvesti Dani Alves koji se našao u njegovoj blizini, zvijezda Reala ga je pokušala udariti.

Ronaldo with a kick out at Dani Alves but he missed so no card lol.😂 #UCL #PSGRMA #PSG #HalaMadrid pic.twitter.com/czd60wzkTi